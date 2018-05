Laura Betto/ Giro d'Italia 2018, il volto di Rai 2 regina dei social: "Corsa pazzesca, #amoreinfinito"

Laura Betto è il volto di Rai 2 per il Giro d'Italia, al timone de "La grande corsa": modella, attrice ed ex ciclista, ecco le sue parole sul rush finale

Laura Betto (Instagram)

Ventesima e penultima tappa del Giro d’Italia 2018: tutto pronto per il rush finale della corsa ciclistica più importante della Penisola e tra le più importanti a livello internazionale. Domani, domenica 27 maggio, la tappa conclusiva di Roma con l’arrivo in via dei Fori Imperiali sotto il Colosseo, un evento che sarà trasmesso in diretta su Rai 2. A condurre “La grande Corsa”, programma dedicato esclusivamente al Giro, c’è la bellissima Laura Betto: modella, presentatrice ed ex ciclista, la 33enne di Arsego di San Giorgio delle Pertiche è stata scelta da mamma Rai per portare la corsa ciclistica nelle case degli italiani, unendo così la competenza e la bellezza. Laureata in Scienze politiche e diplomatiche, Laura Betto ha conquistato tutti gli appassionati di ciclismo e sta costantemente aggiornando i suoi social con gli eventi del Giro.

GIRO D'ITALIA 2018, LAURA BETTO

"Un giro pazzesco, ieri una giornata epica...ma Il giro è ancora aperto. Oggi ultima occasione per provare a cambiare la classifica.. #giroditalia #amoreinfinito", queste le parole di Laura Betto in tweet di questa mattina, con la bellissima presentatrice che a partire dalle ore 14.00 condurrà "La grande Corsa", appuntamento che precede e presenta la ventesima e penultima tappa del Giro d'Italia, con ospiti e campioni del passato analizzeranno la corsa. I telespettatori non hanno dubbi: Laura Betto è una delle più belle sorprese della stagione di Rai Sport, anche se ultimamente la sua vita professionale l'ha vista anche protagonista nel video musicale di Biagio Antonacci: "Mi hanno scelta con un casting fotografico, è stata un'esperienza molto interessante girare "One Day", il singolo scritto da Pino Daniele che doveva interpretare con Biagio. Un'esperienza importante, con grandi professionisti. Avevo già fatto delle precedenti esperienze girando un video con Francesco Renga e Gianluca Grignani".

CHI E' LAURA BETTO

Il ciclismo e la moda le due passioni di Laura Betto, astro nascente della televisione italiana. Talento dello sport su due ruote, la trentatreenne ha deciso di appendere la bici al chiodo per dedicarsi alla carriera da modella professionista. Mamma di due bambini, Erik di 12 anni e Sofia di 2 anni, è sposata con il modello Francesco Allegra. Come vi abbiamo già raccontato, oltre al ciclismo e all’esperienza su Rai 2 al timone de “La grande Corsa”, Laura Betto è stata scelta per diversi video musicali. Ma non solo: negli ultimi anni ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, in particolare a Miss Italia dove è arrivata tra le finaliste. Intervistata dal Gazzettino, la bellezza di Arsego ha commentato così: “Una grande palestra. Trovi il coraggio di mostrare il tuo corpo di fronte a molte persone e di farti giudicare. Si comincia in questo modo a rapportarsi con il pubblico, ma però ci si deve divertire nel fare tutto ciò”.

