Loredana Lecciso, duro attacco dai fan di Romina Power/ Foto, Rita Dalla Chiesa sbotta sui social

Loredana Lecciso pubblica una foto della figlia Jasmine con Al Bano Carrisi e viene duramente attaccata dai fan di Romina Power: Rita Dalla Chiesa sbotta sui social e la difende così.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Loredana Lecciso ha pubblicato una dolcissima foto sul suo profilo Instagram non pensando di scatenare una guerra social. L’ex compagna di Al Bano Carrisi, infatti, ha condiviso con i suoi followers una foto in cui la figlia Jasmine, avuta proprio da Al Bano, abbraccia e bacia il padre. Un tenero scatto che rappresenta l’amore incondizionato tra un genitore e il proprio figlio che, tuttavia, hanno scatenato la rabbia dei fan di Romina Power che si sono scagliati contro la Lecciso attaccandola pesantemente. “Ora perché Romina pubblica le foto con i figli e Albano lo devi fare pure tu? Si capisce che è una ripicca” – scrive qualcuno mentre un altro aggiunge – “Mettiti l'anima in pace bella”. A difendere Loredana Lecciso è stata Rita Dalla Chiesa che, rispondendo ai vari commenti, ha scritto: “quanti commenti stupidi che sto leggendo. E’ il bacio di un padre e sua figlia, la cosa più bella e più sacra che ci sia”.

RITA DALLA CHIESA SI SCHIERA CON LOREDANA LECCISO

Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa si schiera dalla parte di Loredana Lecciso. Essendo molto amica di Al Bano Carrisi, la conduttrice conosce molti più dettagli della storia tra il cantante e quella che, per ben diciotto anni, è stata la sua campagna. Lo scorso gennaio, dopo la notizia della rottura tra Al Bano e la Lecciso, Rita Dalla Chiesa, ai microfoni del settimanale Oggi, aveva difeso pubblicamente Loredana: “Siamo seri: quale donna avrebbe retto quello che sta sopportando Loredana Lecciso? Quale donna sarebbe rimasta ad assistere a un’ex moglie che rivendica in tv l’immortalità del suo ruolo?… Ha fatto bene ad allontanarsi, a sottrarsi a tutta questa pressione che potrebbe schiacciarla. Le stanno facendo del male, a lei e ai ragazzi”. Oggi, di fronte alle critiche e all’attacco dei fans della Power, la Dalla Chiesa è tornata a schierarsi dalla parte della Lecciso.

