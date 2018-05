Luigi Favoloso stuzzica Nina Moric/ Lei cade nella trappola su Instagram: "Fatti un fake!"

Luigi Favoloso stuzzica Nina Moric su Instagram e adesso tutti sono in attesa della reazione della modella croata, come andrà a finire questo sabato di gossip?

26 maggio 2018

Luigi Favoloso ci regala la prima perla di questo sabato di sole e di fine primavera e il gossip impazza. Lui e Nina Moric sono tornati insieme oppure no? Stanno ancora lavorando per questo ritorno di fiamma e iniziare un rapporto nuovo? Al momento non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che i due continuano a stuzzicarsi e forse l'ex gieffino ha un metodo tutto suo per riconquistare la sua bella modella. Un tentativo potrebbe arrivare dai social dove, poco fa, Luigi Favoloso ha deciso di postare la sua prima diretta senza orecchie, nasino e via dicendo, solo per vedere chi l'avrebbe seguita o meno. Il suo primo obiettivo era proprio Nina Moric e, a quanto pare, la modella ci è cascata in pieno visto che proprio lui, dopo qualche minuto, ha pubblicato uno screen in cui mostra chi ha visualizzato la diretta al grido di "Nina fatti un fake".

UNA CADUTA DI STILE O UNA ROMANTICA PROVOCAZIONE?

Al momento la modella non ha ancora detto la sua su quanto è accaduto ma sono in molti che non hanno capito il gesto di Favoloso. Forse il giovane ha deciso di andare all'attacco di Nina Moric perché tra loro qualcosa è andato storto o forse perché la modella ha voluto dire no ad un loro eventuale ritorno insieme? Al momento la bocca della modella è ben cucita e sui social non è ancora arrivata la sua risposta ma sicuramente quello di Luigi Favoloso potrebbe essere definito come un'altra caduta di stile di cui, sicuramente, in molti avrebbero fatto a meno soprattutto dopo quello che è successo al Grande Fratello 2018. La storia e la provocazione di Favoloso riusciranno a far cedere Nina o a farla retrocedere ancora di più?

