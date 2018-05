MISSION: IMPOSSIBLE/ Sul 20 il film con Tom Cruise (oggi, 26 maggio 2018)

Mission: Impossible, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Tom Cruise, Emanuel Bearth e Kristin Scott Thomas, alla regia Brian De Palma.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su 20

NEL CAST ANCHE EMANUEL BEARTH

Il film Mission: Impossible va in onda sul 20 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 21,00. Si tratta di un vero e proprio capolavoro cinematografico che nel 1996 è stato interpretato da uno straordinario Tom Cruise che tra l'altro è anche apparso nel cast di produttori del film assieme a Paola Wagner. A dirigere la pellicola d'azione troviamo un mostro sacro della cinematografia americana come Brian De Palma, uno dei registi statunitensi più famosi al mondo, reso celebre oltre che da questo film anche da altre pellicole di successo come Scarface, Omicidio a luci rosse, Il falò delle vanità e Mission to Mars. Accanto a Tom Cruise nel cast di Mission Impossible, troviamo altri volti noti nel cinema hollywoodiano come Emanuel Bearth, Kristin Scott Thomas e Vanessa Redgrave. L'intera trama trae ispirazione da una serie TV andata in onda negli anni 60 ed è stata adattata per il cinema 50 anni dopo prendendo spunto dal soggetto di Bruce Geller. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

MISSION: IMPOSSIBLE, LA TRAMA DEL FILM

Ethan, un agente segreto dell'Impossible Mission Force, viene incastrato ed incolpato per la morte di alcuni suoi colleghi. L'agenzia sospetta che Ethan sia in realtà una talpa. Prima che la situazione possa degenerare, Ethan riesce a fuggire facendo perdere le sue tracce. Intanto riesce a nascondersi in un piccolo appartamento e poco dopo vine raggiunto dalla moglie di uno dei suoi colleghi morti nella terribile esplosione. La donna, dopo aver ascoltato la versione di Ethan, decide di aiutarlo per dimostrare la sua innocenza e scovare il vero traditore. Per farlo chiedono l'aiuto di Luther, un abilissimo hacker informatico. Grazie al suo supporto riescono ad avere accesso ad una lista di nomi che dovrebbe contenere anche l'identità del vero traditore. A complicare la situazione sarà un astuto trafficante d'armi, Max, che ben presto di rivelerà essere una donna.

