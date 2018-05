Maddalena Corvaglia/ L'amore ritrovato grazie ad Alessandro Viano dopo l'addio a Stef Burns (Verissimo)

Maddalena Corvaglia sembra aver ritrovato l'amore in seguito alla rottura con l'ex marito Stef Burns. Il noto chitarrista di Vasco Rossi e l'ex velina di Striscia hanno chiuso le porte del loro matrimonio, sancito grazie ad una cerimonia nel 2011. Ed ora sembra che la showgirl sia ritornata a pensare in grande, grazie alla conoscenza di Alessandro Viani, un manager di Milano di 50 anni. Maddalena Corvaglia sarà inoltre presente fra gli ospiti di Verissimo di oggi, sabato 26 maggio 2018, per discutere del suo futuro professionale. Non è infatti la recente unione con l'amico di lunga data Alessandro, conosciuto grazie al legame in comune con la coreografa Samantha Crippa, a rimettere in pista l'ex velina. Decisa a far decollare la propria carriera, la Corvaglia fa ormai spola fra Milano e gli Stati Uniti. In America la Corvaglia ha unito di nuovo le forze con Elisabetta Canalis, ricorda Tv Zap, ma ora sembra proprio che il lavoro l'abbia riportata nel nostro Paese. Una decisione che la unisce ancora una volta all'amica, che la settimana scorsa ha annunciato il ritorno nel nostro Paese.

MADDALENA CORVAGLIASDLE FOTO CON ALESSANDRO VIANI

Paparazzata e pronta a cavalcare l'onda romantica, Maddalena Corvaglia è stata immortalata spesso di recente al fianco del nuovo compagno Alessandro Viani. Un motivo in più per ritornare a Milano, dove l'imprenditore è titolare di un'agenzia immobiliare. Nei mesi scorsi i due sono stati infatti colti sul fatto durante una passeggiata a tutta famiglia, dove in compagnia di Alessandro e Maddalena non è mancata la piccola Jamie. La piccola, avuta dalla showgirl grazie al matrimonio con Stef Burns, è ormai una piccola donna agli occhi della mamma, come sottolinea sui social. Per la Corvaglia è importante vedere crescere la sua bimba giorno dopo giorno, 'il regalo più bello che la vita mi abbia dato', come scrive sui social. Nel gennaio dell'anno scorso la showgirl e oggi imprenditrice ha invece annunciato la sua rottura con Burns, un colpo di scena per gli ammiratori di entrambi che non si aspettavano di certo ricevere una notizia di questa portata. Parole svelate sui social dall'ex velina, che ha infranto così i sogni dei fan della coppia, che già speravano in un lieto fine. Il tutto dovuto a quanto pare a mancanza di incomprensioni, aveva sottolineato nel post, e questo senza nulla togliere al fatto che i sentimenti fra i due coniugi fossero ancora vivi al momento della separazione. 'Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico', ha precisato sottolineando anche che la loro divisione non cancellerà di certo la presenza del chitarrista dal suo cuore.

