Meghan Markle e Harry/ Ecco cosa non può fare la moglie del Principe: tutti i divieti di corte

Meghan Markle e Harry, Ecco cosa non può fare la moglie del Principe: tutti i divieti di corte e perché lei dovrà anche inchinarsi di fronte a Kate Middleton, le regole d'oro.

26 maggio 2018 Valentina Gambino

Meghan Markle, dopo aver sposato il Principe Harry, si è trovata di fronte ad una lunga serie di regole che, le piaccia o meno, dovrà rispettare. La neo sposina con la sua positività e modernità, sta veramente “scippando” l’attenzione a Kate Middleton, sposa di William. Presto la Duchessa di Cambridge riacchiapperà tutti i suoi impegni pubblici dopo la terza maternità. Le regole di Corte però, parlano molto chiaro e Meghan sa già perfettamente cosa può fare e cosa di contro, potrebbe crearle delle problematiche. Dopo aver sposato il Principe dai capelli rossi, la 36enne è diventata ufficialmente la Duchessa del Sussex, ma questo non significa che lei e Kate siano sullo stesso piano. La prima infatti, essendo la moglie del secondo erede nella successione al trono, e madre di George, terzo in successione, con molta probabilità diverrà la Regina consorte. Dunque, il suo livello reale è più in alto rispetto a quello della cognata. Proprio per questo, la Markle dovrà sempre inchinarsi al cospetto della Duchessa di Cambridge e di qualunque altro componente della Famiglia Reale che sia più rilevante di lei.

Secondo quanto si apprende da Daily Mail, ora che l’attrice ha appieno un titolo nobiliare sulla testa, dovrà seguire una lunga serie di regole. Oltre ad inchinarsi, non potrà usare degli smalti scuri e neppure colorati. Dovrà portarsi anche in viaggio abiti da lutto (quando è morto Re Giorgio per esempio, Elisabetta e il Principe Filippo si trovavano in Africa). Non potrà avere pagine personali sui social network. Tutte le comunicazioni ufficiali infatti, partiranno dagli account di Kensington Palace. Prima di sposare il Principe, l’ex attrice ha dovuto chiudere i suoi profili ufficiali di Instagram, Twitter ed anche il suo blog. Le sarà vietato firmare autografi e fare dediche e non potrà scattare selfie. Di recente un fan aveva chiesto alla coppia di posare con loro ma discretamente hanno dovuto rifiutare affermando che non potevano farlo. Meghan non potrà indossare gonne troppo corte e nemmeno accavallare le gambe. Se cena con la Regina dovrà presentarsi in sala alle 20.30 spaccate e il pasto terminerà alle 22. Non potrà gustare il cibo prima di lei e non potrà continuare dopo che la Regina ha terminato. Tutte le volte che si troverà al fianco di Elisabetta non potrà andare a dormire finché non si sarà ritirata. In pubblico dovrà sedersi sempre al fianco del marito Harry. Quando farà il suo ingresso in una stanza insieme a tutti i componenti della Famiglia Reale, dovrà rispettare un ordine preciso: prima entra la Regina, poi il Principe Filippo, poi Carlo, Camilla, William, Kate, Harry e infine lei. Dovrà avere cura di bere tè e caffè in maniera corretta e non potrà mangiare molluschi.

