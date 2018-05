Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: serata di coppia a Napoli

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi inseparabili: serata a Napoli per la coppia di Uomini e Donne dopo le polemiche scatenate dall'ex corteggiatore Stefano Guglielmini.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono praticamente inseparabili. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne stanno ufficialmente insieme dallo scorso 15 maggio. Dopo aver trascorso qualche giorno a Roma, la coppia si è recata a Napoli dove, come svela il portale Isa e Chia, la coppia ha trascorso una piacevole serata mostrandosi molto unita e affiatata. Nella città dell’ex tronista, i due piccioncini hanno trascorso momenti di relax in compagnia degli amici. Non sono mancati i selfie con i fans che hanno colto al volo l’occasione per immortalare la coppia. Dopo vari alti e bassi vissuti durante il corteggiamento al trono classico, Nilufar e Giordano sono davvero molto innamorati. La coppia, però, da qualche giorno, non si mostra sui social e i fan non vedono l’ora di vederla nuovamente insieme. L’ultimo selfie insieme a Giordano postato dalla Addati risale a quattro giorni fa così come l’ultima foto postata da Giordano.

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI: L’ACCUSA DI STEFANO GUGLIEMINI

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono sempre più innamorati nonostante la pesante accusa di Stefano Gugliemini. L’ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, ha rivelato che avrebbe frequentato la tronista napoletana durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippo. Alle accuse dell’ex corteggiatore, Nilufar ha deciso di non replicare e di non alimentare le polemiche preferendo godersi l’amore di Giordano. Anche Mazzocchi ha scelto la strada del silenzio sfoggiando, sui social, il suo miglior sorriso accanto a Nilufar. La coppia, tuttavia, potrebbe fare chiarezza nei prossimi giorni. I fans, tuttavia, sono dalla parte di Nilufar e Giordano. Dopo averli seguiti per mesi, sono felici di vederli finalmente in coppia.

