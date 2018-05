Nina Moric/ Troppo magra? La custodia persa di Carlos Maria: il dramma della modella

Nina Moric, la modella sta male? Le polemiche dopo l'ingresso della showgirl nella casa del Grande Fratello. Ospite a Canale 5 il suo ex e padre del figlio Fabrizio Corona. (Verissimo)

Nina Moric, Verissimo

Nina Moric sta male? Sono tanti i telespettatori che si sono allarmati nel vedere la modella in tv due settimane fa, in diretta al Grande Fratello. Un volto stravolto, uno sguardo perso e spiritato. Tanto che in molti si sono scagliati contro la decisione degli autori di Canale 5, additandoli sui social di aver voluto sfruttare la modella solo per via dell'espulsione dell'ex fidanzato Luigi Favoloso. Un supporto che la Moric ha invece interpretato in modo diverso, cogliendo solo fra i tanti commenti gli attacchi alla sua persona. Alcuni haters infatti hanno paragonato sul web le sembianze della modella a quelle di Michael Jackson, insinuando senza veli che il suo cambiamento fisico fosse dovuto agli eccessivi ritocchi estetici. Parole dure a cui la Moric ha risposto con una nuova ospitata da Barbara d'Urso, dove si è mostrata del tutto cambiata dal punto di vista del look. Eppure per il suo legale è chiaro che Nina stia male, stia sofferendo e sia molto provata. Tanto da essere sorpreso di vederla ancora in piedi. L'avvocato Solange Marchignoli, sottolinea Blogo, ha infatti sicura che in questo momento la modella sia vulnerabile, a causa di una situazione sempre molto complicata dovuta alla lontananza del figlio Carlos. Un peso che agli occhi dello stesso difensore risulta intollerabile, nonostante l'ex di Fabrizio Corona continui a trovare la forza ogni giorno di affrontare un dolore così importante.

"URLERÒ IL TUO NOME PER SEMPRE"

'Urlerò il tuo nome per sempre'. E' questa una delle ultime dediche di Nina Moric al figlio Carlos Maria, grazie ad una foto pubblicata su Instagram che li riprende insieme. Uno scatto amorevole, in cui la modella si trova al fianco del ragazzino ed intenta a giocare ad un videogames con lui. In un'altra metà della doppia immagine, madre e figlio si baciano teneramente stretti in un sacco a pelo. Un'immagine che risale di certo a tanti anni fa, dato che Carlos è più piccolo rispetto ai 16 anni che ha ora. Nessun commento da parte dei fan e non perché gli italiani abbiano preso le distanze dalla modella. E' stata quest'ultima infatti a scegliere di oscurare parte dei suoi social, vietando agli haters e quindi anche ai followers, di potersi accanire ancora sulle sue condivisioni.

Alcuni giorni prima invece la Moric aveva pubblicato una foto più recente, che la vede al fianco di Carlos già grande. Uno sguardo vivace, un sorriso appena abbozzato, e tanta la felicità negli occhi della madre. L'incontro dovrebbe essere avvenuto la settimana scorsa, come rivela la modella nel post, dove ironizza sul fatto che l'unico a venire bene nella foto sia forse il cane Goldy.

© Riproduzione Riservata.