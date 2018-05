PAOLA DI BENEDETTO / L'ammissione a Matrix Chiambretti: "Qualche anno fa mi sono rifatta il naso"

Paola Di Benedetto e la corsa al ritocchino: l'ammissione a Matrix Chiambretti per quanto riguarda l'operazione al naso, ma il seno è completamente naturale...

26 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è più che mai protagonista del gossip, non solo per la sua breve ed intensa storia d'amore con Francesco Monte. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi, che qualche settimana fa è entrata anche nella casa del Grande Fratello per incontrare Matteo Gentili, è stata ospite ieri sera di Matrix Chiambretti per parlare del tema della giornata ovvero 'Vietato ai minori'. Anche a lei sono state mostrate alcune foto del suo passato nelle quali appariva decisamente diversa rispetto al presente. Impossibile a questo punto non porle la domanda in merito al ritocchino, soprattutto per quanto riguarda la forma del naso. Nelle immagini chiamate in causa da Piero Chiambretti, infatti, esso appariva decisamente più pronunciato. Da qui l'ammissione della ex Madre Natura, che a quanto pare viveva in una condizione di disagio il suo naso troppo ingombrante: "Sono a favore della chirurgia estetica sana. Sì, ho rifatto il naso e ora sto meglio".

L'UNICA OPERAZIONE DI CHIRURGIA ESTETICA

Intervistata a Matrix Chiambretti, Paola Di Benedetto ha voluto precisare che l'operazione al naso è stata l'unica alla quale si è sottoposta in passato per migliorare il suo aspetto fisico. L'ex concorrente de L'Isola dei famosi ha voluto precisare di non essere corsa al ritocchino per aumentare il seno che appare decisamente più prorompente rispetto ai suoi 18 anni. Tale cambiamento fisico, secondo quando da lei confessato a Piero Chiambretti, va attribuito solo alla crescita e ai buoni geni: "È tutto naturale. L'ho preso da mia madre, anche lei è prosperosa". E per quanto riguarda i dubbi su altri piccoli ritocchini, che spesso le sono stati addebitati dal popolo del web, ha messo le cose in chiaro: "Lì avevo 18 anni, ora ne ho 23. Ci sono delle cose che cambiano anche senza chirurgia estetica, come la forma delle sopracciglia". Affermazioni che non sembrano avere convinto pienamente i telespettatori del programma...

