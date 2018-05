Paolo Fox/ Oroscopo di oggi e del weekend 26-27 maggio: Leone cielo luminoso e gli altri segni?

Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox: analisi segno per segno. Per il Leone il cielo è luminoso, Mercurio ha iniziato un transito positivo, ottimo cielo per il segno dei Gemelli.

26 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo del fine settimana di Paolo Fox

OROSCOPO DEL GIORNO E DELLA WEEKEND: PREVISIONI PER SABATO E DOMENICA 26-27 MAGGIO 2018

Ariete: amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro stelle. È un cielo che da forza. C'è una grande voglia di amare, e ci si sente forti con la voglia di combattere e affrontare nuove avventure. L'anno è iniziato in modo alquanto difficile con un mese di gennaio che ha portato una serie di problemi. In questo fine settimana si potrebbe trovare una buona identità. Nei rapporti con gli altri si dovrebbe essere chiari. L'amore sarà positivo con un bel recupero. Domenica, tre stelle in amore, lavoro e fortuna dovute non tanto alla vostra situazione generale, ma all'ambito fisico. Voto della settimana sette e mezzo. Toro: quattro stelle in amore e lavoro, cinque nella fortuna. State vivendo un cielo che tende a dare un miglioramento su tutti i fronti. Ci sono pianeti come Saturno, Mercurio e Urano a favore questo porta ad essere pieni di energia. Però i cambiamenti vi portano un po’ di incertezza. Qualche momento di dubbio arriva con una pausa di riflessione. Domenica tre stelle in tutti i parametri con una situazione leggermente a ribasso data una luna non positiva e un po’ di stanchezza. Alcuni risentono di piccoli fastidi e di malesseri passeggeri. Voto sette.

Gemelli: c'è un bellissimo cielo, molto positivo. Vi è un miglioramento su tutti i fronti, anche nell'ambito lavorativo. Il transito di Mercurio determina anche nuova energia dal punto di vista fisico. Domenica cinque stelle in amore e fortuna e quattro stelle nel lavoro. Continua la fase positiva, con anche nuovi incontri d'amicizia e d'amore. Voto della settimana otto e mezzo. Cancro: quattro stelle in amore, tre invece nella fortuna e nel lavoro. In questi giorni Mercurio ha iniziato un transito importante. Ci si sta riprendendo. Si vive sempre una situazione con ostacoli, però bisognaandare avanti. Nel fine settimana l'amore è positivo, con una domenica che vede quattro stelle in tutti i parametri. Voto otto.

LEONE CIELO LUMINOSO

Leone: quattro stelle in amore e lavoro, cinque stelle nella fortuna. Il cielo illumina, anche se è arrivata qualche brutta notizia, con delle persone che non hanno portato rispetto. Ci sono forze e si è vinto una sfida, ma nessuno ha dato considerazione e questo fa sentire leggermente delusi e arrabbiati. Domenica è una giornata nervosa e un poco stimolante con quattro stelle in amore e lavoro, e tre stelle nella fortuna. Voto sette. Vergine: quattro stelle in amore e lavoro, cinque nella fortuna. È un cielo positivo, che fa crescere. Nella settimana scorsa molti hanno vinto tante sfide o acquisito nuovi progetti sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. L'unico limite è quello di creare troppi schermi con la vita reale. Domenica c'è un bellissimo cielo con cinque stelle in tutti i parametri. Saturno, Urano, la Luna e Mercurio sono dalla parte. Il Sole è un po' opposto, ma il cielo comunque è positivo. Voto otto e mezzo.

Bilancia: nella giornata di oggi quattro stelle in tutti i parametri. Si è in una fase di recupero, con una grande voglia di emergere ed essere decisi e convinti per il futuro. C'è però bisogno sempre di una persona che stimoli e apprezzi al fianco. Non c'è bisogno per forza di un appoggio, ma piace il confronto. In ogni caso si va sempre per la strada che si vuole seguire. In questi ultimo anno molti sono i riferimenti che sono cambiati intorni a voi. Domenica cinque stelle in amore, quattro stelle nel lavoro e nella fortuna. Recupero sentimentale e emotivo con un voto di sette e mezzo. Scorpione: quattro stelle in tutti i parametri. Si è davvero molto critici rispetto alle persone che si hanno intorno, ma anche con sé stessi. C'è un bellissimo cielo con dei grandi cambiamenti. Si potrebbero eliminare tutte le preoccupazioni che hanno caratterizzato. Domenica le situazioni appaiono molto positive con cinque stelle in amore e lavoro, quattro stelle nella fortuna. Luna e amore quindi in pieno recupero. Voto otto e mezzo.

SAGITTARIO BELLA ESTATE DAVANTI

Sagittario: tutti i parametri a quattro stelle. C'è una bellissima novità in procinto dell'estate. Le cose avvengono in maniera molto tranquillo anche se spesso si riesce a cambiare dall'oggi al domani. Domenica è un fine settimana molto positivo, con quattro stelle in amore e lavoro e cinque nella fortuna. C'è la possibilità di fare delle belle scelte, anche in amore. In questi giorni ci si deve dare fare e non fermarsi. Voto otto e mezzo. Capricorno: amore cinque stelle, lavoro e fortuna quattro. Ci sono delle ottime possibilità. I primi mesi sono stati difficili, così come una serie di opportunità che in passato erano sospese ora possono essere recuperate. I sentimenti sono a rischio solo se la vostra coppia è in crisi. Domenica quattro stelle in amore, cinque in lavoro e fortuna. Voto otto.

Acquario: amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque. Si è un po' arrabbiati. Vi è una dissonanza con Mercurio e Urano. Dal punto di vista lavorativo c'è una serie di problemi con delle persone che non si comportano bene. I cambiamenti costano cari. Chi ha iniziato un nuovo progetto deve attendere. Domenica leggermente a ribasso con tre stelle in tutti i parametri anche a causa di una Luna dissonante e di un calo dal punto di vista fisico. Voto sette. Pesci: tre stelle in amore, quattro in lavoro e fortuna. In questa settimana non sono messe in discussioni le capacità lavorative o relazionali, ma ci si sente stanchi, anche forse un po’ amareggiati, dato che si aspettavano delle risposte che non sono arrivate. Domenica un leggero recupero con quattro stelle in tutti i parametri. È in netto recupero, con un ottima situazione d'amore con un transito di Venere che prenderà maggiormente forza a giugno. Voto sette.

© Riproduzione Riservata.