RED DRAGON/ Su Rete 4 il film con Edward Norton (oggi, 26 maggio 2018)

Red Dragon, il film thriller in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Anthony Hopkins e Ralph Fiennes, alla regia Brett Ratner. La trama del film nel dettaglio.

26 maggio 2018

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE RALPH FIENNES

Il film Red Dragon va in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola del 2002 diretta da Brett Ratner (Rush hour - Due mine vaganti, Tower heist - Colpo ad alto livello, X-Men - Conflitto finale) e interpretata da Anthony Hopkins (Thor, Il caso Thomas Crawford, la serie tv Westworld - Dove tutto è concesso), Ralph Fiennes (Schindler's list - La lista di Schindler, Il paziente inglese, Grand Budapest hotel) e Edward Norton (Fight club, L'incredibile Hulk, American history X). Nel cast anche Philip Seymour Hoffman ed Emily Watson. Il film è un prequel de Il silenzio degli innocenti e narra le gesta del serial killer Hannibal Lecter che hanno portato alla sua cattura da parte dell'FBI. Come tutti i film della saga, anche questo è tratto da un romanzo di Thomas Harris. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RED DRAGON, LA TRAMA DEL FILM

Il Dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), un terribile serial killer e cannibale, viene arrestato in casa sua dall'agente Will Graham (Edward Norton). Entrambi escono però gravemente feriti dalla colluttazione che li ha visti protagonisti. 3 anni dopo Graham si è dimesso dall'FBI e si è ripreso dalle ferite sia fisiche che psicologiche subite durante il caso di Lecter. L'uomo ora vive con la sua famiglia in un piccolo centro, lontano dai riflettori. Un suo ex collega però gli chiede di tornare in servizio, in virtù della sua straordinaria abilità nell'identificarsi nelle vittime dei serial killer. C'è un nuovo assassino in libertà, soprannominato Lupo Mannaro, perchè colpisce durante le notti di luna piena, che nessuno riesce a catturare. L'assassino è Francis Dolarhyde (Ralph Fiennes), un uomo con gravi problemi psichici che adora un immaginario Drago Rosso, a cui dedica i suoi omicidi. Graham dovrà rivolgersi al suo peggior nemico, Hannibal Lecter, perchè lo aiuti a capire come ragiona questo nuovo serial killer. Questi accetta, anche se in realtà sta pianificando la sua vendetta proprio nei confronti di Graham e intende usare il Lupo Mannaro come pedina per realizzarla.

