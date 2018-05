Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 26 maggio: in studio Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa

Sabato Italiano ed Eleonora Daniele tornano in onda per la penultima volta in questa edizione. Quali saranno i temi e gli ospiti della puntata del 26 maggio?

Sabato Italiano

Eleonora Daniele è pronta a scendere in campo per prendere in mano le redini del suo Sabato Italiano per la penultima volta. Anche questa edizione del talk show di Rai1 tornerà in onda oggi, sabato 26 maggio, alle 16.45. Molti degli ospiti e dei temi della giornata sono ancora taciuti sui social e sul comunicato ufficiale diramato dalla Rai ma, a quanto pare, le polemiche potrebbero non mancare. Ospite in studio di Eleonora Daniele sarà Patrizia Baldi, moglie di Claudio Villa, che ripercorrerà la sua storia d’amore con il mitico “reuccio” della canzone italiana ma avrà modo di affrontare anche tutte le polemiche degli ultimi anni legate, soprattutto, ai figli del marito che spesso dicono la loro proprio sulla rete rivale, alla corte di Barbara D'Urso. La moglie del reuccio parlerà del nuovo arrivato in famiglia e racconterà alcuni dei momenti salienti della sua vita al suo fianco.

I TEMI DELLA PUNTATA

Nel corso della puntata di Sabato Italiano ci saranno anche grandi esclusive e una parte dedicata all’attualità, con un talk sui fatti più caldi della settimana, con tanti ospiti del mondo dello spettacolo e del giornalismo pronti a commentarli. Al momento anche sui social tutto tace ma sembra proprio che al fianco di Eleonora Daniele ci sarà come sempre Maurizio Ferrini che la conduttrice ha confermato proprio ieri mattina durante la puntata di Storie Italiane in onda al mattino su Rai1. Quali saranno gli altri temi della giornata?

