Signore e signori: Al Bano e Romina/ Concerto evento dall’Arena di Verona: la scaletta (Replica)

Signore e Signori: Al Bano e Romina, il concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Al Bano e Romina

Al Bano e Romina Power tornano protagonisti della prima serata di Raiuno. Oggi, sabato 26 maggio, alle 21.25, va in onda la replica integrale del concerto Signore e signori: Al Bano e Romina Power che la coppia artistica ha tenuto all’Arena di Verona il 29 maggio 2015 e che ha segnato il loro ritorno sulla scena musicale. In attesa del tour per l’estate 2018, i fan di Al Bano e Romina, sempre al centro del gossip dopo la fine della storia tra il leone di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, potranno rivivere le emozioni di una serata imperdibile. Ad accompagnare la coppia più amata della musica italiana saranno tanti amici e colleghi. Sul palco, inoltre, anche una grande orchestra e un corpo di ballo composto da ben 40 elementi.

AL BANO E ROMINA POWER: GLI OSPITI

Tanti amici e colleghi hanno accompagnato Al Bano e Romina nel meraviglioso concerto che i due hanno tenuto tre anni fa nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona per annunciare il loro ritorno artistico dopo 20 anni dall’addio. Tra i vari ospiti italiani e internazionali che affiancano Al Bano e Romina nelle loro esibizioni ci sono, tra gli altri, Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo. Una serata assolutamente imperdibile per i fan di Al Bano e Romina che continuano ad essere molto amati non solo in Italia, ma anche all’estero dove i concerti fanno registrare, puntualmente, il tutto esaurito. Nel corso della serata, Al Bano e Romina regalano al proprio pubblico tantissimi dei loro successi.

SIGNORI E SIGNORE: LA SCALETTA DEL CONCERTO

Al Bano e Romina Power cantano tanti successi del loro repertorio tra i quali Acqua di Mare, Libertà, Ci Sarà, Dialogo, Che Angelo Sei, Sharazan, Felicità, E’ la Mia Vita, Nostalgia Canaglia, Amanda è Libera. Non mancano, poi, cover e un brano inedito. Tra le cover, invece, abbiamo Mamma, Gloria con Umberto Tozzi, Sarà perché ti amo con i Ricchi e Poveri, Va pensiero, Una serata di grande musica per il pubblico di Raiuno, ma soprattutto per i fans di quella che, ancora oggi, è considerata una delle coppie più belle e più affiatate della musica italiana. Una serata imperdibile, dunque, per gli amanti della musica italiana.

