Silvia Provvedi/ Perché è finita la storia con Fabrizio Corona?

Silvia Provvedi, la fine della storia con Fabrizio Corona su Canale 5? L'ex paparazzo è ospite nel salotto di Silvia Toffanin e sicuramente racconterà anche del loro rapporto. (Verissimo)

Silvia Provvedi, Verissimo

Silvia Provvedi ha infiammato in questi giorni i social grazie ad una foto sexy che la riprende con tanto di lato B in primo piano, mentre si trova in spiaggia. E non è il solo scatto bollente che la gemellina di X Factor ha pubblicato su Instagram per la gioia di tutti i fan. Mentre in questa prima foto è solo un micro bikini a fasciare il suo corpo in splendida forma, in un'altra immagine le Donatella si mostrano in coppia, una senza dubbi più audace dell'altra. Silvia infatti mostra senza riserve il tatuaggio con il ragno che ha sul decolleté, mentre posa al fianco di una più sobria gemella. Nonostante la vista mozzafiato, è la scritta che accompagna questo scatto social che dimostra la decisione delle sorelle di non prendere mai le distanze l'una dall'altra. 'Io e te sempre', sottolineano infatti nel post, per una Provvedi che pochi giorni fa ha dovuto affrontare il più terribile dei suoi incubi: ritrovarsi ad un evento con l'ex fidanzato Fabrizio Corona e con Belen Rodriguez. Un trio che ha messo in luce il fastidio della ragazza, come sottolinea TgCom24, per non aver avuto ancora una volta tutta l'attenzione dell'ex re dei paparazzi.

L'ULTIMA DICHIARAZIONE DELLA RAGAZZA

Sono passate poche settimane dall'ultima dichiarazione di Silvia Provvedi, in cui ha sottolineato di essere in forte crisi con Fabrizio Corona. Nel salotto di Silvia Toffanin, la bruna delle Donatella non ha infatti nascosto di essersi trovata di fronte ad un bivio per la sua storia d'amore, tanto da aver deciso di dare un ultimatum al compagno. E senza garanzie del risultato, visto che lei stessa per prima non è ancora sicura di poter cedere ad un eventuale cambiamento di Corona. Quest'ultimo invece è convinto di aver sbagliato e si è dichiarato pronto a fare di tutto per riconquistarla. Di errori ce ne sono stati tanti, ma l'ex re dei paparazzi è ancora pronto a sposare Silvia. 'Ci teneva', sottolinea a Verissimo, anche se ora è forse tutto un po' più incerto. La Provvedi intanto ha già allontanato i dubbi dei giornali di gossip riguardo ad una crisi dovuta alla presenza continua di Belen Rodriguez nella vita di Corona. Nessuna gelosia per la showgirl argentina, nonostante l'ex compagno non abbia mai negato di aver provato un forte amore nei suoi confronti. Forse il più forte della sua vita, ha ammesso ultimamente.

