Stef Burns/ L'ex moglie Maddalena Corvaglia su Canale 5 parlerà di lui? (Verissimo)

Stef Burns, l'ex moglie Maddalena Corvaglia su Canale 5 da Silvia Toffanin parlerà anche di lui? Dopo la separazione il loro rapporto è comunque ancora buono. (Verissimo)

Stef Burns è stato di recente confermato nella storia band di Vasco Rossi, al cui fianco figura da diversi anni. Il bassista Claudio Golinelli è stato invece sostituito, a causa della terapia intensiva che lo vede in ospedale. Soprattutto in occasione del tour 2018, all'insegna del rock e del Non stop live, come il titolo che il Blasco ha voluto dare a questa sua nuova tournée. Burns è stato ovviamente presente al soundcheck che ieri ha interessato Lignano e lo stadio Teghil, dove 10 mila fan esclusivi e parte del fan club del rocker, hanno potuto partecipare alle prove del concerto che si terrà domani. Ma non è solo la carriera di Stef Burns ad attirare l'attenzione dei giornali nazionali: la sua parentesi romantica con Maddalena Corvaglia continua ad essere fra gli argomenti più dibattuti in ambito gossip. Soprattutto perché l'ex velina sarà presente oggi, sabato 26 maggio 2018, a Verissimo. Impossibile per l'ex moglie non parlare del chitarrista, soprattutto in seguito all'addio annunciato lo scorso anno ai fan. Sui social la Corvaglia ha sottolineato di essersi voluta separare dal marito Burns, che rimane comunque uno degli uomini più importanti della sua vita. Dopo tutto l'ex coppia ha dato alla luce la piccola Jamie, biondissima come la mamma e sempre più grande.

IL RAPPORTO CON MADDALENA CORVAGLIA

Anche se Stef Burn e Maddalena Corvaglia si sono separati l'anno scorso, l'ex velina ha continuato a sostenere il chitarrista in alcuni eventi pubblici. A pochi mesi dall'annuncio ufficiale della loro separazione, la Corvaglia è stata infatti avvistata nel dietro le quinte di uno dei tanti concerti di Vasco Rossi. Una decisione significativa, che sottolinea ancora di più quanto svelato dalla showgirl in passato. Ovvero che il matrimonio fra Stef Burns e la Corvaglia non è terminato per un amore finito, quanto per alcune difficoltà nella comunicazione di coppia. Parole che in passato hanno fatto sperare ai fan che i due potessero ritornare insieme. Un sogno però infranto dalla recente relazione fra la showgirl e Alessandro Viani, il suo nuovo compagno. Nessun nuovo flirt invece per Burns, almeno in apparenza. In seguito alla separazione dalla moglie, il chitarrista ha continuato a concentrarsi sul suo lavoro. L'artista americano non si divide solo fra i palcoscenici di tutto il mondo e il supporto a Vasco Rossi, come membro della sua storica band. Nel dicembre scorso infatti ha affrontato una master class a Castel Goffredo, in provincia di Mantova. Come ricorda il Gazzettino locale, il ritorno del chitarrista è avvenuto ad un anno di distanza dalla sua ultima presenza nella cittadina, dove ha incontrato i ragazzi della scuola Pastorius, grazie ad un evento organizzato dal collega e insegnante Mario Chiesa.

