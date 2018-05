THE CODE/ Su Rai 4 il film con Antonio Banderas (oggi, 26 maggio 2018)

The Code, il film d'azione in onda su Rai 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Morgan Freeman, Radha Mitchell, alla regia Mimì Leder. Il dettaglio della trama.

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE MORGAN FREEMAN

La prima serata è dedicata al cinema d'azione su Rai 4 con la pellicola The Code, che è stata coprodotta da Stati Uniti e Germania ed è stata diretta da Mimì Leder, regista americana che ha portato al successo film come Deep impact,The peacemaker e Un sogno per domani. Nel cast di The Code troviamo attori del calibro di Antonio Banderas, Morgan Freeman, Radha Mitchell e Robert Forster. La pellicola però non è stata prodotta per il mercato cinematografico. Infatti è uscita direttamente in versione home video nel 2009. Nel nostro paese è approdata nel febbraio del 2009 con 2 mesi di anticipo rispetto alla data d'uscita statunitense. Il personaggio del tenente Weber è stato interpretato da Robert Forster, famoso attore americano che si aggiudicò una prestigiosa nomination agli Oscar per la sua partecipazione al film Jackie Brown. Nel 2018 sarà protagonista del film Damsel, con la regia di David Zellner. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE CODE, LA TRAMA DEL FILM

Keith è un astuto ed abile ladro professionista che, dopo la morte del suo socio in affari, si ritrova costretto a dover risarcire un'ingente somma di denaro ad alcuni criminali russi, per conto del suo collega defunto. Purtroppo non dispone della somma di denaro necessaria e pur di onorare il debito decide di mettere a segno una straordinaria rapina che possa risolvere il problema. Per progettare il colpo chiede aiuto a Gabriel Martin, un giovane rapinatore in erba che ha dimostrato in più occasioni le sue straordinarie doti da ladro professionista. Il loro obiettivo è appropriarsi del tesoro Aleksandra Romanova, l'imperatrice di Russia.

