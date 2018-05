Una Vita/ Anticipazioni: il duello di Arturo e Liberto, uno sparo sordo provocherà un morto? (26 maggio)

Una Vita, trame e anticipazioni di oggi, sabato 26 maggio 2018: il duello di Arturo e Liberto, uno sparo sordo provocherà un morto ad Acacias 38?

26 maggio 2018 Valentina Gambino

Cosa è successo e cosa accadrà durante la nuova puntata di Una Vita? La soap opera iberica torna anche questo pomeriggio, subito dopo un nuovo appuntamento con Beautiful. Andiamo a vedere cosa succederà agli amici di Acacias 38 non prima di avervi illustrato un sapiente “dove eravamo rimasti” per rinfrescare la memoria sugli eventi. Simon ha cercato di confessare il suo amore per Elvira al colonnello, ma Liberto ha provato in ogni modo a fargli cambiare idea per paura che venga brutalmente ammazzato. Felipe si è mostrato molto ottimista nei confronti dell’indulto di Pablo mentre Cayetana si è presentata in commissariato confessando tutte le sue malefatte e facendo atto di pubblico pentimento. Mauro ha riferito a Teresa che secondo lui Cayetana avrebbe mentito per tutto il tempo ed in realtà è stata sempre lucida e chiara. Felipe ha annunciato a Casilda e Martin che Pablo ha ricevuto l’indulto mentre Ursula ha proposto una nuova alleanza a Cayetana. La donna, prima +

ANTICPAZIONI PUNTATA 26 MAGGIO 2018

Ursula ha commissionato ad Elena di rapire la monaca e si è preparata a compiere l'ordine ricevuto da Cayetana. Mauro ha dato il suo l'addio a Teresa, augurandole tanta felicità con Fernando e mettendola per un'ultima volta in guardia dalle reali intenzioni di Cayetana. Le sue parole in questa occasione pare abbiano colpito nel segno. Cosa accadrà durante la nuova puntata di questo pomeriggio? Dalle 14.10 circa, si riapriranno i battenti dell’ultimo episodio settimanale con Una Vita, scopriamo a seguire la trama di oggi, sabato 26 maggio 2018. Il duello tra Arturo e Liberto sta per terminare, ma verso la fine arriva Elvira, che tenta di arrestare il colonnello svelandogli parte della verità, ovvero che Liberto si è finto suo pretendente per svincolarla dalle forti tensioni paterne. Liberto getta la pistola, ma Arturo continua a puntare. Nel corso dell'inquadratura finale fuori campo si sente uno sparo... chi è morto? Elena controlla che Ursula ammazzi suor Ascensión con le proprie mani mentre Liberto torna sano e salvo in sartoria e festeggia con Rosina e Susana. Il colonnello ha sparato in aria trasportando con sé Elvira. Felipe ha paura che Consuelo voglia chiedere l'annullamento del suo matrimonio e chiede aiuto Teresa ma la suocera gli dà una busta del tribunale ecclesiastico.

