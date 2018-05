Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro e Valentina Pivati: avvistamento dopo la scelta e non solo! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro e Valentina Pivati sono stati avvistati dopo la scelta: ecco come prosegue la loro storia

26 maggio 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Continua a far discutere la scelta di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne. Dopo una segnalazione molto forte, entrambe le corteggiatrici rimaste - Valentina ed Eleonora - hanno lasciato lo studio. Dopo averle inseguite entrambe, Mariano ha deciso di fare la sua scelta, non in studio ma fuori, inginocchiato di fronte a Valentina Pivati che ha risposto di sì. Ma come sono andate le cose dopo questa scelta e, soprattutto, cosa ha portato il tronista a fare questo gesto? Ci sono infatti alcune cose che il pubblico non sa. Chi sospettava che fosse stata una scelta di "riparazione" dovrà ricredersi, scoprendo che Mariano e Valentina sono stati avvistati insieme in questi giorni e sono apparsi felici e molto affiatati. Chissà se saranno presenti come ospiti alla scelta di Sara Affi Fella martedì, 29 maggio.

LE SPIEGAZIONI DI MARIANO CATANZARO DOPO LA SCELTA

C'è inoltre da sapere che Mariano Catanzaro ha spiegato i motivi della sua scelta in un confronto avuto dopo la puntata con Eleonora. Recatosi nel suo camerino, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato: "Io avrei voluto fare la villa perché ho creduto che conoscendoti meglio avrei potuto capire di potermi trovare meglio. Nel momento in cui entrambe siete uscite dallo studio mi sono detto non serve fare la villa. Sono qui a dirti che la persona con cui voglio condividere la mia vita già l'ho scelta. Era giusto dirtelo sulla base di quello che abbiamo provato, perché vuoi o non vuoi dopo tre mesi che ci conosciamo si instaura un rapporto ed era anche una forma di rispetto dirtelo. - così ha concluso - Ciò non toglie che io con te sicuramente sono stato bene e che tu sei una persona veramente bella, dentro e fuori [...] ma quando ho capito di essere sul punto di perdere Vale non me la sono sentita di andare avanti".

© Riproduzione Riservata.