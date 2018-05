Uomini e Donne/ Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la storia continua? Colpo di scena nel finale (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. È finita tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? L'ultima registrazione sembra lanciare nuovi sospetti, intanto Gianni Sperti...

26 maggio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

È finita la storia tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Sembrava essere arrivata la donna giusta per i "don Giovanni" del Trono Over di Uomini e Donne, ma tornano i sospetti. Nonostante la Bennardo abbia colpito Sossio, il rapporto si è andato sgretolando man mano fino a quando il cavaliere ha deciso di darle l'esclusiva. Nell'ultima registrazione del trono Over, intanto, non si è parlato affatto della coppia, cosa che fa intuire che probabilmente le cose per loro, in questa settimana, si siano complicate e che i due possano aver deciso di rompere definitivamente questa conoscenza. Sossio d'altronde aveva chiarito di non essere innamorato di Ursula e di non essere ancora pronto ad impegnarsi al 100% con lei, a differenza della Bennardo che era pronta ad intraprendere un percorso più importante con lui.

GIANNI SPERTI ANCORA DUBBIOSO SULLA COPPIA?

Un comportamento quello di Sossio Aruta a Uomini e Donne che ha spesso "coinvolto" Ursula nelle dure accuse degli opinionisti. Tant'è che Gianni Sperti, nonostante le scuse fatte in studio alla bionda dama, ha ammesso di aver ancora dei sospetti sulla loro frequentazione. "Gli atteggiamento di Sossio e Ursula mi hanno fatto pensare che tra loro ci potesse essere un accordo. Ho chiesto la prova dei telefonini ma loro non hanno accettato. Questa reazione ha alimentato i miei dubbi. - ha ammesso l'opinionista a Uomini e Donne Magazine - Successivamente Ursula ha permesso solo alla redazione di visionare solo i messaggi scambiati negli ultimi giorni. Mi fido della redazione e sono sicuro che non abbiamo trovato nessuna prova del loro accordo. Ma i miei dubbi non sono svaniti. Ursula ha permesso alla redazione di poter visionare gli audio e i messaggi inerenti solo alla loro ultima settimana. Ho chiesto scusa ma non ero completamente convinto."

© Riproduzione Riservata.