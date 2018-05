VACANZE AI CARAIBI - IL FILM DI NATALE/ Sul 20 il film di Neri Parenti (oggi, 26 maggio 2018)

Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Ilaria Spada e Christian De Sica, alla regia Neri Parenti. Il dettaglio.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su 20

NEL CAST ANCHE CHRISTIAN DE SICA

Il film Vacanze ai Caraibi - Il film di Natale, è una commedia italiana del 2015 diretta da Neri Parenti (Fantozzi contro tutti, Colpi di fulmine, Vacanze di Natale a Cortina) ed interpretata da Ilaria Spada (Se Dio vuole, Un matrimonio da favola, Scusa ma ti chiamo amore), Christian De Sica (The tourist, Il principe abusivo, Natale a Miami) e Luca Argentero (Mangia prega ama, Noi e la Giulia, Poli opposti). Nel cast anche, fra gli altri, Maria Luisa De Crescenzo, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Neri Parenti con Fausto Brizzi e Christian De Sica. Vediamo nel dettaglio la trama del film.

VACANZE AI CARAIBI, LA TRAMA DEL FILM

Mario Grossi Tubi (Christian De Sica) è un imprenditore sull'orlo della bancarotta. Non volendo confessare la sua situazione finanziaria alla moglie, decide di salvarsi vendendo una villa che possiede ai Caraibi, dove attualmente vive sua figlia Anna Pia (Maria Luisa De Crescenzo). Giunto ai Caraibi per concludere l'affare, Mario scopre che la figlia si è fidanzata con un uomo molto più maturo di lei, Ottavio (Massimo Ghini), ed intende sposarlo. A Mario il futuro genero non piace, ma cambia subito idea quando scopre che è ricchissimo e potrebbe, tramite il matrimonio, risolvere tutti i suoi problemi di soldi. In realtà però anche Ottavio è sull'orlo della bancarotta e si illude che la famiglia di Anna Pia possa rimetterlo in sesto finanziariamente. Ai Caraibi giungono anche Fausto (Luca Argentero) e Claudia (Ilaria Spada). I due si sono conosciuti su una nave da crociera e fra loro è subito scattata la passione. I loro però sono due caratteri agli antipodi, così non fanno altro che litigare in continuazione.

