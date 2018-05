VERISSIMO/ Diretta e ospiti 26 maggio: Fabrizio Corona, Elena Santarelli e Maddalena Corvaglia

Verissimo torna in onda oggi, sabato 26 maggio, alle 16.10 su canale 5 con l'ultimo appuntamento della stagione: Fabrizio Corona, Elena Santarelli e Maddalena Corvaglia ospiti.

26 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona e Silvia Toffanin

Sabato 26 maggio, alle 16.10 su canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento della stagione con Verissimo. Silvia Toffanin, prima di congedarsi dal suo pubblico, intervista tre personaggi che si raccontano a cuore aperto. Dopo due anni di silenzio, Fabrizio Corona, dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Tribunale, torna a parlare in televisione raccontando la sua verità e la sua vita durante il periodo di detenzione e non solo. L’ex re dei paparazzi, infatti, parlerà anche della sua attuale vita e della relazione con Silvia Provvedi. Silvia Toffanin, poi, incontra Elena Santarelli che, per la prima volta, parla in tv della sua sfida più difficile ovvero quella contro la malattia del figlio Giacomo lanciando un messaggio importante a tutti quelli che vivono la sua stessa situazione. Infine, nello studio di Verissimo, arriva l’ex velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia che continua a vivere tra l’Italia e gli Stati Uniti.

VERISSIMO: LA PRIMA INTVERVISTA TV DI FABRIZIO CORONA

Dopo essersi raccontato ai microfoni del settimanale Chi, Fabrizio Corona parla anche in tv della difficile situazione che ha vissuto durante il periodo di detenzione. L’ex re dei paparazzi racconta di non essere cambiato e di essere alla continua ricerca della serenità e della felicità anche con Silvia Porvvedi. Corona, infatti, parla a cuore aperto dei sentimenti che lo legano alla cantante. “Quello che provo per Silvia non l’ho mai provato in vita mia e non riesco a descriverlo. L’ho incontrata in un periodo molto particolare, all’uscita dal mio primo arresto. È una donna speciale. Quello che lei ha fatto per me è indescrivibile”, racconta Corona che, in merito ai rumors sulla crisi che starebbe vivendo il rapporto, spiega – “Non la considero una storia finita o in pausa. Un amore così non la puoi far finire. Sono ancora innamorato di lei. Lei si aspettava grandi cose e io l’ho delusa. E quando succede, un po’ ci si disinnamora e un po’ si perde la stima. Sto cercando di riconquistarla, per lei nutro sentimenti veri”, ha ammesso Corona.

VERISSIMO: ELENA SANTARELLI RACCONTA LA MALATTIA DEL FIGLIO

Elena Santarelli sceglie i microfoni di Verissimo per parlare in tv della malattia del figlio Giacomo. La showgirl ha deciso di condividere con i fans il momento particolare che sta vivendo la sua famiglia. Nonostante la dura battaglia, Elena Santarelli non molla e sta lottando con tutte le sue forze insieme al suo bambino. “È la prova più difficile della mia vita. Non mi sono mai chiesta perché questa cosa sia successa proprio a me, l’ho accettata. Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche” – racconta la showgirl che poi aggiunge - Molti definirebbero questa condizione una disgrazia, per me invece non lo è: è un’opportunità di fare questo passaggio della vita, a cui evidentemente eravamo destinati, e magari trarne anche dei benefici". Giacomo sta ancora seguendo le terapie, ma Elena tira fuori tutta la sua positività: “Le cure di Giacomo non sono ancora terminate ma siamo tutti superpositivi perché stanno andando nel verso in cui dovrebbero andare”.

© Riproduzione Riservata.