VIRTUAL LIES - FUORI CONTROLLO/ Su Rete 4 il film con Christina Cox (oggi, 26 maggio 2018)

Virtual lies - Fuori controllo, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018. Nel cast: Christina Cox, Marc Menard, alla regia George Erschbamer. La trama del film nel dettaglio.

26 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE MARC MENARD

Il film Virtual lies - Fuori controllo va in onda su Rete 4 oggi, sabato 26 maggio 2018, alle pre 21,15. Una pellicola poliziesca che Rete 4 trasmette in prima serata in prima tv assoluta questo sabato 26 maggio 2018 a partire dalle 21:15. Con la regia di George Erschbamer, la pellicola è stata interpretata da attori decisamente poco famosi a livello internazionale come Christina Cox, Marc Menard, Quinn Lord e Jennifer Spence. Non si tratta di una pellicola cinematografica di un film prodotto e realizzato solo per la tv. Virtual lies - Fuori controllo tratta il delicato argomento delle amicizie delle relazioni sentimentali ed extraconiugali nate online attraverso i siti e le chat di incontri, che spesso possono mettere a dura prova la solidità di generazioni longeve persino di matrimoni di oltre 15 anni. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film poliziesco.

VIRTUAL LIES - FUORI CONTROLLO, LA TRAMA DEL FILM

La trama vede protagonista Jamie e Will, una coppia sposata da diversi anni alle prese con una difficile situazione economica. Will si è infatti ritrovato improvvisamente senza lavoro, gettando Jamie nello sconforto più totale. Mentre la donna cerca di guadagnarsi da vivere dividendosi tra diversi lavori per cercare di mandare avanti la famiglia in assenza dello stipendio di Will. Quest'ultimo trascorre la maggior parte del suo tempo ad occuparsi del figlio Dylan, per pura casualità, un giorno, Jamie si accorge che suo marito chatta con una giovane ed attraente donna tramite un sito d'incontri online. Profondamente ferita da quanto scoperto, Jamie chiede a Will di dare un taglio alla relazione virtuale ma la donna che l'uomo ha conosciuto online non sembra disposta a dire addio a Will.

