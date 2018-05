Valentina Dallari/ Uomini e donne, foto sui social: "i miei sabati preferiti"

La lotta di Valentina Dallari ma sui social arriva una foto che mostra "I suoi sabati preferiti" in compagnia dell'amata famiglia che le è sempre accanto.

26 maggio 2018 Hedda Hopper

Valentina Dallari

Valentina Dallari torna sui social e i fan di Uomini e donne sono sempre felici quando vedono una delle troniste più amate tornare per un saluto. Non è tanto per via dell'impronta che ha lasciato durante la sua permanenza nel programma, quanto per tutto quello che le è successo dopo. Il suo continuo dimagrimento sotto gli occhi di tuttti, le critiche da parte degli haters e poi l'ammissione da parte della tronista che aveva confermato il suo problema alimentare e anche l'inizio delle cure affidandosi ad una clinica specializzata. I suoi post sui social sono di colpo diventare davvero sporadici così come l'interazione con i fan che continuano ad amarla e sperano di rivederla presto tornare agli antichi splendori. Lo stesso corteggiatore, Mariano Catanzaro, le aveva fatto una dedica speciale a Uomini e donne e molti suoi ex corteggiatori hanno fatto lo stesso anche sui social.

VALENTINA DALLARI E IL SUO SABATO PREFERITO

La situazione migliora di giorno in giorno ma la lotta è ancora dura per Valentina Dallari che proprio poco fa è tornata sui social insieme all'amata sorella e al suo cagnolino. A quanto pare sono questi i sabati che lei preferisce vivere e proprio grazie all'amore della sua famiglia è riuscita a rimanere a galla in questi mesi difficili. La foto è stata condivisa sia da Valentina Dallari che dalla sorella e ha fatto subito il giro dei social dove tutti hanno detto la loro incitando la giovane ad andare avanti e non mollare per tornare ad essere la ragazza sorridente e piena di vita di un tempo. Lei ha confermato l'affetto ai propri fan comunicando loro che legge sempre i commenti che le lasciano.

