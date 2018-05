ALESSIA ZECCHINI/ Il racconto di un altro record della campionessa mondiale di apnea (Che tempo che fa)

Alessia Zecchini ospite a Che tempo che fa: domenica 27 maggio il racconto di un altro record mondiale dell'apneista romana, capace di migliorare il primato a -105 metri

27 maggio 2018 Fabio Belli

Alessia Zecchini

Ancora un record mondiale per Alessia Zecchini, la campionessa mondiale di apnea che sarà ospite nella puntata di "Che tempo che fa" di domenica 27 maggio 2018. Lo scorso 5 maggio l'apneista capitolina ha ritoccato di nuovo il suo primato, scendendo a una profondità di -105 metri, migliorando così di un metro il precedente record. Un risultato che ha assunto ancor maggiore valore, considerando che la stagione della Zecchini è stata tormentata da tanti infortuni, che non ne hanno però pregiudicato la forma al momento di stabilire il nuovo primato, fissato anche grazie al lavoro con il nuovo allenatore Martin Zajac, che per stessa ammissione dell'atleta nel ha migliorato le performance sotto pressione, riuscendo così ad ottenere il meglio anche dopo una stagione non vissuta col piede sempre sull'acceleratore.

ALESSIA ZECCHINI, L'INFORTUNIO AL BRACCIO SINISTRO

E' stato particolarmente un problema al braccio sinistro a tormentare Alessia Zecchini in questa stagione, ma come raccontato in un'intervista all'Italpress, questo non le ha impedito di trovare nuove motivazioni e, soprattutto, un assetto ottimale in apnea: "Sinceramente il mio obiettivo era quello di fare il record del Mondo in free immersion. Dopo l’operazione al legamento del braccio sinistro, ho cambiato programma scegliendo di impegnarmi con la monopinna. Gli allenamenti sono andati davvero benissimo, ho superato molte volte i -100 metri. Ero veramente sicura di poter realizzare quest’impresa ed è andato tutto per il meglio." E così è stato, con il nuovo primato fissato a -105 metri.

OBIETTIVO MONDIALI, NUOVO RECORD PER LA CAMPIONESSA DI APNEA

Con la bella stagione, si moltiplicano gli impegni per gli apneisti ed i progetti di Alessia Zecchini sono chiari, soprattutto per il futuro prossimo: "Dopo l'emozione di questo record, all'orizzonte ci sono gli italiani in piscina e poi i campionati del Mondo organizzati dalla Fipsas a Lignano Sabbiadoro, dall'11 al 17 giugno. Cercherò di dare il massimo anche in questo frangente, nonostante quest’anno il mio allenamento sia più indirizzato verso il mare. Mi impegnerò per poi ritornare al Vertical Blue alle Bahamas, dove nel 2017 avevo stabilito il record precedente di - 104m. L’ultimo obiettivo stagionale sarà rappresentato, nel mese di ottobre, dai Mondiali Cmas a Kas."

© Riproduzione Riservata.