AMICI SERALE 2018/ Diretta, eliminati e finalisti: D’Alessio, Gino Paoli, De Sica ospiti (Semifinale)

Amici 2018 serale ed.17, diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.

27 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici serale 2018, la semifinale

Il giorno della semifinale del serale di Amici 2018 è finalmente arrivato. Oggi, domenica 27 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la penultima puntata del suo talent show al termine della quale verranno annunciati i nomi dei finalisti. Dopo le eliminazioni del cantante Biondo e del ballerino Bryan Ramirez, in gara sono rimasti Irama ed Emma per la squadra bianca, Carmen, Lauren ed Einar per la squadra blu. Nel corso della settimana, i semifinalisti hanno affrontato lunghe prove per preparare tutte le esibizioni previste per la serata. Tutti gli allievi ancora in gara hanno voglia di arrivare in finale. Per farlo, però, devono conquistare la fiducia della commissione esterna, dei professori che li conoscono da mesi e dal pubblico che, anche in semifinale, potrà esprimere il proprio gradimento per gli allievi attraverso il televoto. Lo spettacolo che ha messo su la produzione di Amici per la semifinale assolutamente unico con tantissimi ospiti che animeranno la serata.

AMICI 2018 SERALE: GLI OSPITI DELLA SEMIFINALE

Grandi ospiti nella semifinale di Amici 2018. Ad animare la serata saranno Gigi D’Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa, Ricki, Gino Paoli, Christian De Sica e Carla Fracci. Nomi importanti del mondo dello spettacolo italiano che regaleranno un momento magico ai semifinalisti. Emma, infatti, avrà la possibilità di duettare con Annalisa mentre Irama canterà con una delle ultime dive della musica italiana ovvero Ornella Vanoni. Einar, invece, duetterà con Gino Paoli mentre Carmen con Gigi D’Alessio. Lauren, invece, duetterà con Riki, Christian De Sica, Elisa e Carla Fracci. Un grande show, dunque, per la semifinale di Amici 2018 che sarà reso ancora più spettacolare dalla direzione artistica di Luca Tommassini.

TUTTE LE ASSEGNAZIONI

Cosa canteranno e cosa balleranno i semifinalisti del serale di Amici 2018? Einar ha preparato “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco; “Domani è un altro giorno” di Ornella Vanoni; “Lei” di Charles Aznavour; Carmen, invece, ha ricevuto “Nel Blu dipinto di Blu” di Modugno mentre Lauren ha preparato due coreografie “Burlesque”, “Etienne” di cui quest’ultima è diretta da Luca Tommassini. Per la squadra bianca, Irama ha ricevuto “Sceglimi” (inedito); “Io vorrei…non vorrei…ma se vuoi” di Battisti mentre Emma ha ricevuto “True Colours” di Cindy Lauper e l’inedito “Dead Men Walking”.

CHI SARANNO I FINALISTI DI AMICI 17

I giochi per i concorrenti di Amici 2018 stanno per concludersi. Questa sera verranno annunciati i nomi dei finalisti. Come sempre, per riuscire a conquistare uno dei posti disponibili sarà necessario conquistare la fiducia delle commissioni e del pubblico. Ad oggi, i grandi favoriti non solo per la finale, ma anche per la vittoria sono Irama, Emma ed Einar. Carmen e Lauren sono più distaccate anche se la ballerina della squadra blu può già consolarsi con la vittoria del circuito danza. Sarà lei a dover rinunciare alla finale che potrebbe così essere una sfida tra cantanti? Lo scopriremo al termine dell’attesissima semifinale.

