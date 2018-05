ASTERIX ALLE OLIMPIADI/ Su Italia 1 il film con Gérard Depardieu (oggi, 27 maggio 2018)

Asterix alle Olimpiadi, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, alla regia Thomas Langman. Il dettaglio.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST ANCHE GERARD DEPARDIEU

Asterix alle Olimpiadi è la pellicola che Italia 1 propone in prima serata di questa domenica 27 maggio 2018 a partire dalle 21.10. Si tratta del terzo capitolo della sala cinematografica dedicata ai personaggi di Asterix e Obelix nati dalla fantasia del fumettista francese Renè Goscinny. Il film venne distribuito in tutto il mondo nel 2008, anno in cui si svolsero i giochi olimpici di Pechino. La storia è interamente ambientata in Grecia ma le riprese si sono concentrate principalmente in Spagna nell'autunno del 2007. Asterix alle Olimpiadi venne diretto da Thomas Langman e Fredrik Forestier. Thomas LangMan è un regista francese noto principalmente per aver curato la regia di film come Nemico pubblico numero 1 - L'istinto di morte, La bottega dei suicidi e Stars 80. Nel cast di attori protagonisti del film troviamo invece Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, Vanessa Hessler e Jean Pierre Cassel. Gérard Depardieu torna così a vestire i panni di Obelix, personaggio che ha interpretato in tutti e quattro i capitoli della Saga. Gérard Depardieu è uno degli attori francesi più noti a livello internazionale particolarmente legato al nostro paese è famoso per aver fatto parte di film come Codice d'onore, La ragazza senza fissa dimora, Cyrano de Bergerac, Green Card matrimonio di convenienza e Tutte le mattine del mondo. Nel 2018 tornerà al cinema con il film Twins diretto, dal regista italiano Lamberto Bava. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ASTERIX ALLE OLIMPIADI, LA TRAMA DEL FILM

Alafolix è perdutamente innamorato di Irina, che ricambia i sui sentimenti ma sta per convolare a nozze con Bruto, figlio del grande Giulio Cesare. Alfolix non intende rinunciare alla sua amata, e decide di sfidare Bruto. Chi riuscirà a trionfare nel corso delle prossime olimpiadi che si terranno in Grecia, potrà sposare la ragazza. Alafolix, accompagnato dai suoi fedeli amici Asterix e Obelix, parte alla volta della Grecia. Intanto Bruto, pianifica l'uccisione del padre di Irina, sovrano greco che intende spodestare per poter ampliare i confini dell'Impero romano. Bruto inizierà a mettere a segno una serie di stratagemmi decisamente poco leali, pur di vincere e aggiudicarsi la mano di Irina. Intanto Alafolix e il resto degli atleti greci iniziano a macinare una lunga serie di sconfitte. La situazione peggiora nettamente quando Bruto rapisce Paronamix, il druido greco che produce una potente pozione in grado di donare poteri straordinari. Nel finale Asterix riuscirà a dimostrare le scorrettezze messe a segno da Bruto che verrà dunque squalificato dalla gara, mentre Alafolix trionfa e sposa Irina.

© Riproduzione Riservata.