Adriano Celetano/ E Ornella Muti: un amore segreto, "custodito" per anni (Domenica In)

Adriano Celentano, un passato nel cinema al fianco di Ornella Muti. Non sarà ospite di Rai Uno, ma sicuramente la nota attrice parlerà molto del loro rapporto. (Domenica In)

Adriano Celentano, Domenica In

Adriano Celentano, a Domenica In, è stato per molto tempo protagonista di diversi film in coppia con Ornella Muti. Un'abbinata perfetta, che ha spesso messo in contrasto i clichet del burbero e della sprovveduta. Una traccia affrontata ne Il bisbetico domato, il film del 1980 diretto e scritto da Castellano e Pipolo, con conclusione romantica presente anche in un'altra pellicola. Si tratta di Innamorato pazzo, ad opera degli stessi autori e pubblicato l'anno successivo. Questa volta a parti leggermente invertite, visto che la Muti interpretava la principessa Cristina e Celentano invece un autista di autobus romano. Ornella Muti sarà presente inoltre a Domenica In oggi, 27 maggio 2018, e di certo parlerà del suo particolare rapporto con Celentano.

I due artisti infatti hanno condiviso molto di più del lavoro sul set, dato che a Il Fatto Quotidiano l'attrice ha ammesso di aver avuto un flirt acceso con il cantautore. Un segreto che entrambi hanno conservato per tanti anni, per rispetto per figli e compagni. La loro complicità tuttavia era innegabile e forse persino visibile nelle pellicole che hanno condiviso, dove i due hano fatto attenzione a muoversi per non creare scandalo. Secondo le parole della Muti, Celentano rappresenta inoltre l'unica occasione in cui ha tradito. All'epoca era sposata con Federico Facchinetti, ma del resto la prima rivelazione sulla loro storia la si deve proprio al cantautore. E' stato Adriano infatti a svelare per primo quattro anni fa di aver avuto una relazione segreta con l'attrice, come ricorda La Stampa, nata all'interno di una crisi matrimoniale con Claudia Mori.

ADRIANO CELENTANO A DOMENICA IN: PRESTO NUOVAMENTE IN TV

Adriano Celentano tornerà presto in tv, anche se in modo diverso da come è avvenuto in tanti anni di onorata carriera. Il molleggiato infatti sarà al centro di un musical creato da Pasquale Panella, che ripercorrerà la vita e la musica del grande artista. Senza considerare il debutto di Adrian, che come ha sottolineato Claudia Mori a Il Messaggero dovrebbe partire in autunno su Canale 5. E se da un lato l'ottuagenario ha conquistato l'Italia e tanti altri Paesi grazie alla sua musica, il suo sorriso, il ballo e le riflessioni, senza dimenticare l'impegno politico, dall'altro gli ammiratori hanno vissuto un vero shock nel sapere che l'artista ha avuto un flirt con Ornella Muti. Tutto svelato di fronte ai giudici, in occasione di un processo che ha visto Celentano difendere la sua famiglia e l'amore che ha permesso a lui e la Mori di tenerla unita. Innamorato pazzo della moglie? In realtà si potrebbe dire che è stato proprio il film con quel particolare titolo a rendere possibile il flirt infuocato fra il cantautore e la Muti. 1981 e nessun sospetto che sotto il tetto di casa Celentano e Mori ci fosse qualcosa che non andava.

Lo stesso artista ha ammesso di aver vissuto quel piccolo ostacolo, riferisce La Stampa, per poi riconcentrarsi su moglie e figli come sempre. Per la Muti invece ha deciso di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, dato che lo scandalo è stato lanciato senza che lei stessa venite informata del fatto. "Presuntuoso", lo ha definito di recente in un'intervista a Il Corriere della Sera, a causa della pretesa tutta maschile di raccontare un evento che era rimasto segreto per oltre trent'anni. 'Se lo decidono loro, devi stare zitta', ha concluso nel suo intervento.

