Al Bano e Romina Power, Signore e Signori/ La reunion storica all'Arena di Verona con musica e grandi ospiti

La Rai ritrasmette il concerto di Al Bano e Romina Power, Signore e Signori, per celebrare la reunion storica della coppia. Tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica.

27 maggio 2018 Redazione

Il concerto di Al Bano e Romina Power all'Arena di Verona è la felicità dei fan, che grazie alla replica andata in onda su Rai Uno, hanno riassaporato i momenti magici di quella serata. La Felicità, brano celebre del cantante pugliese, che ha chiuso il concerto dando il meglio di sè, assieme alla sua compagna di sempre. Un evento capace di rivisitare quasi tutto il percorso artistico e sentimentale di Al Bano, che ha accolto grandi ospiti per l'occasione. Non solo quindi una grande orchestra dal vivo per animare la magica Arena di Verona, ma tanti amici dal mondo dello spettacolo tra i quali Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo. La prima parte dell'evento si apre in maniera leggera e scherzosa, con Al Bano che gioca con la ritrovata Romina Power. La canzone in cima alla scaletta è Quando il sole tornerà. Poi le emozioni della cantante americana "Buonasera Verona, buonasera Italia e grazie per essere qui. Quanta emozione per me".

Le canzoni del concerto e l'abbraccio tra Romina e Al Bano

Il concertone è musica, ma soprattutto leggerezza e anche intrattenimento. Ci pensa Al Bano a districarsi tra le varie fasi della serata. Il pubblico chiede continuamente il bacio, ma i due rispondono a suon di duetti. 'Sempre Sempre' coincide con l'abbraccio affettuoso di Romina, costretta ad incassare puntualmente le frecciate di Al Bano: "Ogni volta che mi abbracci in questo nasce un figlio. Vai piano". Risate, musica, quindi emozioni. Come quelle rivissute durante Qualche Stupido Ti Amo, brano del 2008 che Al Bano e Romina Power hanno interpretato live all'Arena di Verona. Poi l'arrivo di Pippo Baudo, forse l'ospite che si è intrattenuto maggiormente sul palco. Con Al Bano viene ripercorsa un po' tutta la carriera musicale del pugliese, con qualche chicca dal passato: "Ti ricordi quando a sette voci battesti Massimo Ranieri? Lì l'Italia si è innamorata di te in quel preciso momento".

Tanti ospiti all'Arena di Verona

La serata ha alternato le esibizioni di Al Bano e Romina Power e le numerose ospitate previste in scaletta. Ampio spazio per l'attore indiano Kabir Bedi, che si è intrattenuto a lungo con la cantante americana, per Il Ballo del Qua Qua. Un momento piuttosto divertente, con lo sguardo 'preoccupato' di Al Bano da dietro le quinte. Tra gli ospiti del concerto anche il fratello di Romina, Tyrone Power. Poi Michele Placido con uno splendido intervento sulla Felicità ed un ringraziamento diretto proprio ad Al Bano: "Tu me l'hai fatta vivere quando mi ha portato sul palcoscenico di Sanremo. Ho lavorato con grandi personaggi del cinema, ma quella volta è stata unica. Mia mamma voleva sentirmi cantare e hai realizzato questo sogno". La serata si conclude con altre esibizioni miste, impreziosite da Umberto Tozzi, Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

