Amaurys Perez/ Dalla pallanuoto all’Isola dei Famosi, passando per Ballando e la birra: tuttofare italo-cubano

Sarà ospite da Barbara D’Urso, nella sua Domenica 5 Live, Amaurys Perez. Difficile definire il cubano, o meglio, forse lo si può semplicemente sottotitolare come “tuttofare”. Il 42enne di Camaguey è infatti prima di tutto un pallanuotista, ma nel contempo è anche un ballerino, un isolano e infine, un viaggiatore. Ma cerchiamo di capire meglio il perché di tutti questi “soprannomi”. Amaurys, nato nel marzo del 1976, e originario di Cuba, è in Italia da quasi vent’anni, dagli inizi degli anni 2000 proprio per via della sua carriera nella pallanuoto iniziata nel 2004 a Cosenza poi proseguita a Salerno, Nervi, Posillipo, Acquachiara e infine di nuovo a Cosenza. Amaurys ha indossato anche la maglia della nazionale italiana con cui ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Londra del 2012, nonché l’oro ai mondiali del 2011. Ma Amaurys è forse paradossalmente più noto al pubblico per le sue molteplici apparizioni in televisione.

L'ESPERIENZA A BALLANDO CON LE STELLE DEL 2013

La prima comparsa l’ha fatta nel 2013, quando partecipò al noto reality show “danzante” di Rai Uno, Ballando con le Stelle. Una prestazione interessante quella del cubano naturalizzato italiano, che da buon sportivo si impegnò nella competizione, arrivando a sfiorare la vittoria, finendo infatti secondo classificato (insieme alla ballerina Veera Kinnunen), solo alle spalle della coppia formata da Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro. L’anno successivo lo ritroviamo sempre in Rai, questa volta sul secondo canale della tv pubblica, visto che partecipa ad un altro reality, Pechino Express 3, in coppia con la moglie Angela da cui ha avuto tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e la piccola Daisy, nata nel 2017. Anche in questo caso, Amaurys compete senza esclusioni di colpi, ma anche questa volta l’amarezza è tanta, terminando al secondo posto. Ma Amaurys non è ancora stanco di partecipare ai reality televisivi, e di conseguenza decide di accettare la chiamata de L’Isola dei Famosi, forse il programma che più lo mette sotto i riflettori e lo fa conoscere al pubblico.

L'ISOLA DEI FAMOSI

Così come nei due precedenti reality, Amaurys sfiora soltanto la vittoria, giungendo alla fine terzo, sul gradino più basso del podio, uscendo solo al televoto con Nino Formicola. Una vita sull’Isola decisamente chiacchierata, visto che lo stesso italo-cubano ha dovuto affrontare prove importanti, a cominciare da una pesante perdita di peso (ben 23 kg), e forse anche per questo ha subito un malore con conseguente addio temporaneo al reality di Canale 5. Nota anche la lite molto accesa, ai limiti della rissa, con Franco Terlizzi, mentre per gli amanti dei gossip, si è tanto chiacchierato di un suo presunto flirt con una concorrente (Alessia Mancini o Cecilia Capriotti?) mai però confermato. Amaurys è un personaggio molto attivo sui social, ed in particolare su Instagram, dove può vantare più di 78mila seguaci e dove pubblica foto della sua vita quotidiana, dalla pallanuoto, ai figli, arrivando fino ai classici selfie. Ha rinunciato al Gf Vip per l’Isola, e ha fatto delle comparsate anche in altri programmi tv come Si può fare!, Ciao Darwin, Stasera tutto è possibile, Caduta libera e Zero e lode! Ultima cosa, giusto per non farci mancare nulla, ha un suo birrificio personale, sempre a Cosenza, dal nome Zion.

