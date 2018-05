Amici, Maria De Filippi cacciò Lella Costa?/ Video, “No, sono stata io ad andarmene!”: la verità a TvTalk

Amici, Maria De Filippi cacciò Lella Costa? L'attrice e la sua verità dopo oltre 25 anni, nell'ultima puntata di TvTalk: "Sono stata io ad andarmene".

27 maggio 2018 Emanuela Longo

Lella Costa, TvTalk

Non tutti, in particolare i più giovani, ricordano i primi passi della trasmissione Amici, prima di trasformarsi nel talent show di successo che conosciamo oggi e giunto alla sua 17esima edizione. Prima di vedere al suo interno cantanti e ballerini sfidarsi alla conquista del loro personale posto al sole, tra i primi Anni '90 e gli inizi del Duemila la trasmissione era nettamente diversa e si basava su tematiche giovanile affrontate dagli stessi ragazzi. La primissima edizione, andata in onda dal gennaio al giugno 1992, vide alla conduzione Lella Costa, la quale fu poi sostituita dopo appena sei mesi da Maria De Filippi, la celebre conduttrice Mediaset che all'epoca era tra le autrici di Amici. Ora, un quarto di secolo dopo, Lella Costa torna a parlare di quella sua esperienza, stuzzicata da Massimo Bernardini, conduttore di Tv Talk, in occasione della passata puntata di sabato. Tutto ruota sul motivo dell'addio della Costa da Amici e su una sorta di leggenda che ormai è in circolazione da anni, secondo la quale sarebbe stata proprio la De Filippi a cacciarla dalla trasmissione di Canale 5. Ma come sono andate realmente le cose? A fare chiarezza, una volta per tutte, è stata proprio la stessa attrice nel corso della trasmissione di RaiTre, durante la quale è stata al gioco ed in modo divertito si è anche lanciata in una simpatica imitazione dell'attuale conduttrice del talent di casa Mediaset.

LA VERITÀ DI LELLA COSTA 25 ANNI DOPO

"Colgo l’occasione per dire che non è stata affatto Maria a cacciarmi perché voleva farlo lei, ma sono stata io ad andarmene", ha reso noto Lella Costa a TvTalk. Ospite di Bernardini, ha spiegato che in quel periodo era incinta della sua seconda figlia. "Lei mi chiamava quell’estate e mi diceva: “Tu non hai idea di chi mi propongono per sostituirti, divento pazza” (…). Alla fine le han detto: “Sai la novità? Te lo fai tu perché non ti va bene nessuna", ha spiegato l'attrice. Nessun astio, dunque, tra le due donne al punto che la stessa Costa ha aggiunto di esserle “molto, molto simpatica” spiegando anche di aver "avuto un rapporto bellissimo". Ricordando la versione degli Anni 90 di Amici, Lella Costa ha proseguito: "Dopo 25 anni c’è la prescrizione! Era già un programma ideato e pensato da Maria De Filippi che mi aveva inopinatamente scelto come conduttrice. Ma era tutt’altra cosa". Nell'estate del 1992, poi, l'attrice lasciò la conduzione e dal 26 settembre del medesimo anno fu Maria De Filippi ad assumerne le redini avviando le sue rivoluzioni, fino alla versione odierna.

CLICCA QUI PER VEDERE L'INTERVENTO DI LELLA COSTA A TVTALK (dal minuto 1:20:00 circa)

