Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana/ Costretto a lasciare la sua casa (Domenica Live)

27 maggio 2018 Emanuela Longo

Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana è nuovamente ospite della trasmissione Domenica Live condotta da Barbara d'Urso, nello spazio dedicato alle "guerre" in famiglia. L'uomo, al noto settimanale DiPiù ha di recente raccontato il suo dramma poiché si ritrova costretto ad abbandonare la casa nella quale ha vissuto fino alla fine Marina. La donna è scomparsa lo scorso 5 gennaio, due mesi prima del marito Carlo Ripa di Meana. Andrea, figlio adottivo della coppia, è stato spesso ospite dei programmi di Barbara d'Urso nei quali non si è mai tirato indietro dal ricordare con affetto i bei momenti vissuti con i suoi "secondi" genitori, con i retroscena degli ultimi momenti di vita della donna. Ciò che li legava era senza ombra di dubbi un affetto sincero e disinteressato. Andrea, infatti, ha condiviso un pezzo importante della sua vita proprio con Carlo e Marina Ripa di Meana e dal 2010 l'uomo è stato legalmente adottato dal politico e ambientalista toscano scomparso lo scorso 2 marzo. Era stata la stessa Marina, poco prima di morire, a strappare a Cardella una promessa importante: prendersi cura di Carlo dopo la sua morte. L'uomo è riuscito a portarla a termine fino in fondo. Ma come mai, oggi, è costretto ad andare via dalla casa nella quale ha trascorso molti momenti importanti della sua esistenza?

ANDREA CARDELLA, IL SUO DRAMMA

Dopo la morte dei suoi genitori adottivi, Andrea Cardella ha spiegato di non avere soldi e per tale ragione non può più rimanere a vivere nella loro casa. Per Andrea, la scomparsa prima di Marina Ripa di Meana e poi di Carlo, a distanza di poche settimana, ha rappresentato un dolore enorme. Oggi però, l'uomo si ritrova a vivere ancora un momento per nulla semplice. Di recente ha raccontato il suo dramma personale al settimanale Nuovo, al quale ha dichiarato: "Mi mancano tutti e due, ma certamente una donna con la personalità di Marina lascia un vuoto incolmabile. A tenermi compagnia ci sono i suoi tre cani che lei mi ha affidato prima di morire. Ogni angolo di questa casa mi parla di lei e quando il suo cagnolino preferito, Cotoletta, si ferma davanti alla porta chiusa della sua camera, mi si stringe il cuore. Alla mia tristezza si aggiunge ora la prospettiva di dover lasciare la casa in cui abbiamo abitato insieme". Proprio con Cotoletta è oggi ospite di Domenica Live, per raccontare i momenti del trasloco durante il quale ha portato con sé l'urna con le ceneri della madre adottiva, ora andate alla figlia Lucrezia. Le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la casa sono legate proprio ai suoi problemi economici. L'uomo, infatti, non poteva permettersi un affitto così alto. "Per me diventa una necessità. A lungo mi sono dedicato completamente a Carlo e Marina e ora dovrò pensare a trovare un lavoro. Per fortuna ho qualche prospettiva, ma dovrò cambiare tenore di vita […] Non eredito la pensione di ex parlamentare di Carlo: non spetta ai figli, a meno che non siano disabili", ha aggiunto.

