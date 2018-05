Angela Rende, moglie di Amaurys Perez/ Nessun dubbio sulla fedeltà del marito (Domenica Live)

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, a Domenica Live. Nessun dubbio sulla fedeltà del marito, da cui ha avuto tre figli. La solidità del matrimonio a dispetto di difficoltà e voci

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez (Foto: Instagram)

Angela Rende torna a Domenica Live: Amaurys Perez è infatti tra gli ospiti del programma di Barbara d'Urso, che dedicherà una parte dell'intervista alla famiglia dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi. La moglie dell'ex campione di pallanuoto è una delle donne più invidiate, ma è stata spesso al centro del gossip. Più volte infatti è stata messa in discussione la solidità del suo matrimonio, non sono mancate voci ad esempio su presunti tradimenti dello sportivo. Proprio durante l'esperienza in Honduras si era vociferato di un flirt tra Amaurys Perez e Cecilia Capriotti, voce a cui Angela Rende non ha mai creduto. La moglie dello sportivo ha anzi rispedito al mittente tutte le accuse di tradimento, difendendo a spada tratta il marito e affermando di essere sicura della sua fedeltà. Anche con questa determinazione ha conquistato il cuore del marito e affrontato le difficoltà, come quelle per avere figli: «Ho avuto tantissime difficoltà ad avere bambini. Purtroppo ho perso tante gravidanze e per scrupolo ho smesso di allenarmi in palestra»m aveva raccontato a Pechino Express.

ANGELA RENDE E AMAURYS PEREZ A DOMENICA LIVE

Nonostante la grande popolarità del marito, Angela Rende si tiene lontana dal mondo dello spettacolo. Originaria di Cosenza, ha studiato presso l'Isef e fa l'insegnante. Il matrimonio con Amaurys Perez è arrivato nel 2006. Dal loro amore sono nati tre figli: Cristian Antonio, Gabriel e Daisy. Sebbene non ami le luci della ribalta, essendo molto riservata, ha deciso tempo fa di partecipare con il marito al reality Pechino Express, formando la coppia degli Sposini. Un'esperienza soddisfacente, visto che si sono classificati al secondo posto. La moglie dell'ex pallanuotista è comunque molto attiva su Instagram, dove pubblica foto di vita quotidiana, nella quale si divide tra lavoro, figli e appunto il marito Amaurys. Ma per loro non è stato sempre tutto rosa e fiori: hanno avuto difficoltà ad avere figli, hanno dovuto lottare con la malattia del loro primogenito, che fortunatamente sta bene, e poi non è mancato il gossip, a cui però non hanno mai dato peso.

© Riproduzione Riservata.