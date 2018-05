Angelo Sanzio a Domenica Live/ “Simone Coccia? L’ho salvato dall’eliminazione ma ho sbagliato a stimarlo!”

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Angelo Sanzio ospite di Domenica Live

Insieme a Lucia Bramieri lo scorso martedì sera è stato eliminato anche Angelo Sanzio, il Ken Italiano che tanto ha appassionato i telespettatori del Grande Fratello 2018 per via della sua schiettezza. Il ragazzo durante la sua permanenza in Casa si è fatto benvolere da molti coinquilini ed ha stretto un fortissimo legame con Filippo. Contri ha parlato di lui di recente, affermando di sentire la sua mancanza e di non avere nessuna problematica ad avere un contatto fisico con un altro uomo nonostante la sua eterosessualità. “Con Angelo avevo un altro rapporto, più di… anche un ancoraggio, una cosa fisica di cui avevo bisogno. Lui diceva ‘molte volte le persone dello stesso sess0 hanno paura di dimostrare il bisogno fisico’. Questo è vero, non vedi molti amici che si coccolano e si abbracciano, perché potrebbe essere visto male. Qui dentro e anche fuori io non mi faccio problemi, se hai bisogno io ti abbraccio”, ha commentato Filippo. Oggi pomeriggio il ragazzo appassionato di chirurgia estetica sarà ospite di Domenica Live con Barbara d’Urso e molto probabilmente coglierà anche l’occasione per difendere l’amico dalle critiche dell’esterno.

Angelo Sanzio però, ospite di Domenica Live con Barbara d’Urso, potrebbe riaccendere i riflettori sul primo finalista del Grande Fratello 15, Simone Coccia. Secondo il Ken Umano infatti, l’avrebbe salvato da una eliminazione certa dopo alcune affermazioni omofobe. “Caro Simone, l'unica banderuola lì dentro sei tu... Sappilo, tempo al tempo. Se quella famosa notte non hai fatto un brutto gesto meritevole la squalifica è grazie a me che ti ho fatto ragionare. Ho sbagliato a stimarti... Mi sento molto tradito e ne sono dispiaciuto”. Queste le parole del Ken dopo aver risposto ad una segnalazione di un follower che lo metteva in guardia sulle esternazioni di Coccia che non avrebbe gradito il rapporto speciale che si era venuto a creare proprio tra Angelo e Filippo. Eccovi a seguire, cosa diceva l’utente: “Buongiorno ragazze e ragazzi. stanotte verso l'una e mezza il signor Simone, il difensore delle donne, offendeva Filippo ed Angelo sul fatto che quando Angelo è uscito ha dato un bacio a Filippo, concludendo con un 'cosa mi tocca vedere'. Vi prego datemi una mano a far girare questa cosa. Visto che Filippo viene massacrato per una frase, devono farlo anche con lui. L'omofobia è una colpa, se avete video condividete”. Si parlerà anche di questo dalla d’Urso?

