BARBARA BOUCHET/ E il figlio Alessandro Borghese: "Mi son fatta da parte, ecco perché..." (Che tempo che fa)

Barbara Bouchet continua a essere ancora oggi icona di stile e di cinema internazionale. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1

Barbara Bouchet continua a essere ancora oggi icona di stile e di cinema internazionale. Anche se è considerata una delle maggiori star di tanti anni del cinema italiano e non solo, è la sfera familiare a darle a volte delle preoccupazioni. In una recente intervista alla rubrica Cuore di Mamma ha detto di ricordare ancora un evento legato al figlio Alessandro Borghese, all'epoca 18enne. Un vero trauma scoprire che il figlio, oggi acclamato chef, poteva essere rimasto coinvolto in un grave incidente: l'Achille Lauro in cui si era imbarcato è affondata e in quei momenti e per i tre giorni successivi la Bouchet e il marito hanno temuto a lungo di non rivedere il figlio. Tutto si è risolto poi con una chiamata di Borghese, che ha permesso all'attrice di tirare un sospiro di sollievo. Barbara Bouchet sarà invece fra gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, dove parlerà del suo ultimo lavoro a teatro. 4 donne e una canaglia ha appena concluso la sua tournée, grazie d una commedia che l'ha unita sul palco ad altri volti noti dello spettacolo italiano. Da Corinne Clery fino a Marisa Laurito e Gianfranco D'Angelo, per uno spettacolo ironico che mette al centro le relazioni di coppia, sia ufficiali che clandestine.

BARBARA BOUCHET, IL RAPPORTO CON IL FIGLIO ALESSANDRO BORGHESE

Un bel successo se si considera che a inizio mese non si è solo conclusa questa pagina della sua carriera. A inizio maggio l'attrice ha infatti ricevuto il premio alla carriera in occasione della Pellicola d'Oro 2018, una kermesse importante per il cinema e la tv del nostro Paese. Da star a madre: sembra proprio che la popolarità di Barbara Bouchet sia cambiata negli ultimi anni, nonostante la forte popolarità acquisita in tanti anni di carriera. Ancora oggi l'attrice riceve numerosi complimenti, anche se spesso e volentieri sono in realtà diretti al figlio Alessandro Borghese. Il pilastro della sua vita e il suo orgoglio, oltre che un figlio vivace e con il temperamento carismatico visibile ancora adesso. In un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, la Bouchet ha inoltre svelato di essersi interessata molto al lavoro in cucina e in tv del figlio, facendosi però da parte quando si è unito in matrimonio con Wilma Oliviero. Ora è la moglie che segue lo chef da vicino “ed è giusto che sia così”, sottolinea l'attrice.

BARBARA BOUCHET, GLI IMPEGNI PROFESSIONALI

Di certo la celebrità di Alessandro Borghese non ha spinto Barbara Bouchet a farsi da parte invece nella professione, continuando a viaggiare per lavoro ed affrontare diversi progetti. Fra gli ultimi Metti la nonna in freezer, la black comedy di Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e con protagonisti Fabio De Luigi e Miriam Leone. Nella pellicola, la Bouchet interpreta una parte originale, il cadavere di una nonna che è stata congelata dalla nipote Claudia per continuare a incassare la sua pensione. Una bella trasformazione per l'ex regina delle commedie sexy, che con quest'ultima interpretazione è riuscita a togliersi di dosso un'etichetta che le va stretta già da molto tempo. Durante la presentazione del film, ricorda l'Ansa, l'attrice infatti ha desiderato con forza interpretare questa parte, giusto per voltare pagina e dimostrare di essere sì cambiata, ma di poter anche fare altro a livello lavorativo.

