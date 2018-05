Barbara D'Urso, cos'è successo al figlio? / Paura a Domenica Live: "Sono sconvolta, è accaduta una cosa..."

Barbara D'Urso, cos'è successo a suo figlio? Preoccupazione in diretta a Domenica Live: la conduttrice si blocca e dichiara di aver saputo una notizia shock

27 maggio 2018 Anna Montesano

Barbara D'Urso

Cosa ha saputo Barbara D'Urso? Cosa è accaduto a suo figlio? La domanda si ripete costantemente da alcuni minuti sul web dopo quanto dichiarato dalla conduttrice in diretta a Domenica Live. La D'Urso è infatti in onda con l'ultima puntata di questa edizione, che lascerà poi spazio alla pausa estiva, e in studio sta per introdurre l'argomento "droga al Grande Fratello 2018". Prima di lasciare spazio a video e ai suoi ospiti, Barbara però appare molto provata, quasi preoccupata, tanto da non riuscire a parlare. "Scusate ho perso il filo.... succede anche a me" dichiara la conduttrice, prendendosi un'altra pausa. Le difficoltà però continuano, ed ecco che allora spiega: "Scusate ma è appena accaduta una cosa dietro le quinte, sono sotto shock... ho appena saputo una cosa... mio figlio".

COS'È SUCCESSO AL FIGLIO DI BARBARA D'URSO?

Qui però si interrompono le sue dichiarazioni: la D'Urso non vuole continuare a spiegare quanto accaduto e cerca con difficoltà di riprendere la concentrazione per continuare la sua trasmissione su un argomento delicato come quello della droga al Grande Fratello. Un misto di preoccupazione e curiosità invade lo studio, tanto che anche i suoi ospiti le chiedono cosa sia accaduto. Barbara tergiversa e va avanti ma non perde il sorriso, cosa che fa dunque sospettare che non sia accaduto qualcosa di brutto o di grave. Sul web i telespettatori cominciano a chiedersi cosa sia accaduto a suo figlio che, peraltro, non ama nominare in tv. Ecco perché, pochi minuti dopo, la conduttrice dichiara che forse prima della fine della trasmissione, svelerà cosa le è accaduto.

© Riproduzione Riservata.