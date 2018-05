Barbara Ippoliti, ex moglie Simone Coccia/ “Spero vinca il GF e paghi gli alimenti al figlio” (Domenica Live)

Barbara Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia a Domenica Live: “Spero vinca il Grande Fratello e paghi gli alimenti al figlio”. La donna aquilana ospite di Barbara d'Urso oggi

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Barbara Ippoliti, ex moglie Simone Coccia

Barbara Ippoliti esce allo scoperto: l'ex moglie di Simone Coccia Colaiuta è tra gli ospiti di Domenica Live oggi. Dopo aver scritto una lettera, che è stata pubblicata dal settimanale Di Più, ha deciso di concedere un'intervista a Barbara d'Urso per affrontare la delicata vicenda che vede coinvolto il concorrente del Grande Fratello. L'ex moglie di Coccia lo accusa di non pagare gli alimenti per il mantenimento del figlio. La 31enne aquilana ha anche ammesso di aver denunciato l'ex marito, rivelando che il 21 maggio era fissata un'udienza in tribunale per discutere davanti al giudice della situazione. «Spero ti facciano uscire per una cosa così importante», aveva scritto la donna nella lettera. Ma Coccia non solo non è uscito dalla casa del Grande Fratello 15, ma è anche arrivato in finale. Sono forti comunque le parole di Barbara Ippoliti, a cui lo stesso Coccia aveva replicato in diretta smentendola. Cosa dirà oggi l'ex moglie?

BARBARA IPPOLITI, L'EX MOGLIE DI COCCIA A DOMENICA LIVE

I giudici avrebbero disposto il pagamento di 300 euro al mese da parte di Simone Coccia Colaiuta per il mantenimento del figlio Loris, di 11 anni. Ma il concorrente del Grande Fratello 15, a detta dell'ex moglie Barbara Ippoliti, non avrebbe rispettato gli accordi. «Spero che Simone vinca il montepremi, così non avrà più scuse», aveva rilanciato la donna aquilana nella lettera di cui Barbara d'Urso ha mostrato solo qualche passaggio. Oggi ribadirà la sua posizione e fornirà nuovi dettagli in merito a questa delicata vicenda. Chissà se tirerà nuovamente in ballo anche la compagna dell'ex marito, la senatrice Stefania Pezzopane. «State insieme da 4 anni e io non ho mai avuto il piacere di conoscerla, mi piacerebbe chiederle cosa pensa della nostra situazione, delle difficoltà e delle ristrettezze in cui ci stai costringendo a vivere». Ma proprio in una sua recente “incursione” nel reality la Pezzopane aveva difeso il compagno.

