Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Fabrizio Corona? L’indiscrezione dei Giri di Valzer di Verissimo e le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi sull'argentina.

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Belen e Iannone in crisi per colpa di Corona?

Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono in crisi e stanno per lasciarsi? L’indiscrezione arriva come un fulmine a ciel sereno ma è pronta a far discutere come sempre. Secondo i giri di valzer di Verissimo, da quando l’argentina ha incontrato Fabrizio Corona, qualcosa nel loro rapporto si sarebbe incrinato. Del resto anche Silvia Provvedi pare avere accusato il colpo in maniera importante. La conduttrice di Tu si que vales però, ha ribadito che il pilota di MotoGp non solo era perfettamente al corrente del suo appuntamento con l’ex re dei paparazzi ma aveva accolto la notizia in maniera sportiva senza poi particolari turbamenti. A quanto pare però, qualcosa deve essere andato storto. Secondo Gabriele Parpiglia (autore della rubrica di Verissimo e amico intimo della Rodriguez) qualcosa non andrebbe per il verso giusto. “Belen Rodriguez secondo i rumors potrebbe essere in crisi con il compagno Andrea Iannone”, questo è stato riferito durante la rubrica finale del programma condotto da Silvia Toffanin.

Belen e Iannone in crisi per colpa di Corona? L’indiscrezione

Dietro l’ipotetica crisi tra Belen e Iannone potrebbe esserci lo zampino di Fabrizio Corona? L’ex re dei paparazzi durante la sua intervista a Verissimo, non ha risparmiato più di una frecciatina ad Andrea: “Quando lo vedo nelle foto ogni tanto mi confondo e penso di essere io” ha ironizzato il catanese guardando gli scatti che ritraevano il pilota di MotoGp insieme alla fidanzata. Anche nei confronti di Belen Rodriguez è stato molto chiaro, tanto da reputarla la storia più importante della sua vita, anche più profonda del matrimonio con Nina Moric. "E’ stata la storia più importante della mia vita. Più di un matrimonio, più di Nina. Un amore folle e spericolato, diverso da quello con Silvia Provvedi”. Nonostante queste dichiarazioni, l’imprenditore ha sottolineato di non volere tornare con la sua ex storica ma di sperare di calmare le acque agitate: "Quello che ho provato per Silvia non l'ho mai provato prima. Non è una storia finita o in pausa però se le chiedessi di sposarmi, in questo momento, mi direbbe di no. Ma se mi impegno ci riesco e farò di tutto. Sono ancora innamorato di lei e sto cercando di riconquistarla”.

