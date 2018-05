CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti 27 maggio: Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Bolle

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Roberto Bolle, Enrico Brignano, Fedez, J-Ax e Malika Ayane ospiti.

27 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio, Che tempo che fa

Domenica 27 maggio, alle 20.35 su Raiuno, torna in onda Che tempo che fa con un nuovo appuntamento ricco di ospiti importanti. Fabio Fazio incontra personaggi del mondo della politica, dello sport, della musica, della danza, della musica e dello spettacolo. Nel cast, anche la bellissima Filippa Lagerback e l’ironica Luciana Littizzetto. Primo ospite della serata è la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che commenta la situazione politica italiana. Ai microfoni di Fabio Fazio si racconta Roberto Bolle, che dall’11 al 17 giugno sarà protagonista della manifestazione “OnDance – Accendiamo la danza” che travolgerà la città di Milano che potrà ballare con grandi star della danza internazionale.

CHE TEMPO CHE FA: TUTTI GLI OSPITI DEL 27 MAGGIO

Nello studio di Che tempo che fa arriva poi l’ex C.T. della Nazionale Giampiero Ventura che presenterà il libro “Azzurro” in uscita a fine giugno. In vista del concerto del 1° giugno allo stadio San Siro di Milano con cui chiuderanno, almeno per il momento, la collaborazione artistica che li ha visti protagonisti, Fedez e J-Ax festeggiano i successi raggiunti nell’ultimo periodo. Tra il pubblico ci sarà anche l’influencer Chiara Ferragni, fidanzata di Fedez e mamma da poco più di due mesi del piccolo Leone. Infine, Enrico Brignano che presenterà la tournée estiva di “Enricomincio da me Unplugged” che torna in scena dopo il grande successo ottenuto nella stagione 2017/2018. Infine, per il mondo della musica, ci sarà Malika Ayane, tornata sulla scena musicale con il nuovo singolo: “Stracciabudella”.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Come ogni settimana, la seconda parte della serata di Che tempo che fa è dedicata al Tavolo che ospiterà le presenze fisse del programma Fabio Volo, Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo. Ci saranno, inoltre, Giuliano Sangiorgi pronto a debuttare al Piccolo Teatro Strehler come compositore del balletto “Tempesta” di Shakespeare e in partenza con il tour negli stadi dei Negramaro “AmoreCheTorniTour”; l’attrice Carolina Crescentini, al cinema dal 7 giugno con “Diva”; Ale & Franz, la splendida Barbara Bouchet, Memo Remigi che festeggia il suo 80esimo compleanno, Paola Barale e la campionessa di apnea Alessia Zecchini che il 5 maggio 2018 si è confermata la campionessa mondiale di apnea nella gara internazionale di Nirvana Oceanquest.

© Riproduzione Riservata.