CHRISTIAN DE SICA/ E il primo incontro con la moglie Silvia: Abbiamo avuto i crampi allo stomaco (Amici 2018)

Christian De Sica sarà fra gli ospiti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018. L'attore, amatissimo dal pubblico italiano, fra poche ore si cimenterà in una serie di...

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Christian De Sica ad A mici 2018

Sarà la travolgente ironia di Christian De Sica la protagonista dell'ottava puntata del serale di Amici 2018. L'attore, infatti, questa sera approderà nel programma di Maria De Filippi per esibirsi con i ragazzi ancora in gara e regalare alla puntata un tocco di divertimento. Performance, duetti e sfide tutte da ridere attendono il pubblico di Canale 5, ma non mancheranno i giudizi dal parterre che determineranno il destino che attende i cinque concorrenti ancora in gara. Cosa succederà nel corso della puntata di questa sera? In attesa di scoprirlo, Christian De sica continua a promuovere il suo prossimo film di natale dal titolo "Amici come prima", che a distanza di 13 anni dall'ultimo cinepanettone lo porterà nelle principali sale italiane di nuovo in coppia con l'amico di sempre Massimo Boldi. Del resto, l'amicizia fra due sembrerebbe non essersi mai interrotta, così come entrambi hanno confermato nel corso delle ultime interviste.

CRISTIAN DE SICA AD AMICI 2018: LA MOGLIE SILVIA, UNA VERA STORIA D'AMORE

Ospite nel serale di Amici 2018, il talent dove decine di ragazzi ogni anno cercano di sfondare nel mondo dello spettacolo, Christian De Sica ha recentemente ripercorso i suoi primi passi nel mondo del cinema, ricordando, in un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, uno dei periodi più bui della sua vita: "Io e Silvia mia moglie abbiamo proprio sentito i crampi allo stomaco. Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti. Per fortuna grazie a mia madre avevo imparato un mestiere che poi è diventato fondamentale per campare", ha ricordato l'attore e sceneggiatore, che ha superato quel momento solo quando un autore, oggi fra i giornalisti più noti della tv, riuscì a intuire il suo potenziale: "Una bella sferzata me l’ha data Maurizio Costanzo quando non era ancora il Maurizio Costanzo che conoscono tutti, ma un autore di programmi Rai. Lavoravamo al varietà del sabato sera, a un certo punto, durante una chiacchierata, ha sentenziato: ‘A te non crederanno mai come uomo democratico, con questa faccia, queste espressioni e fisico, non è plausibile. Tu devi puntare al ruolo di figlio di papà, tutti penseranno che sei uno stronzo e ti noteranno".

