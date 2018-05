CORNETTI ALLA CREMA/ Su Iris il film con Lino Banfi e Edwige Fenech (oggi, 27 maggio 2018)

Cornetti alla crema, il film in onda su Iris oggi, domenica 27 maggio 2018. Nel cast: Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, alla regia Sergio Martino. Il dettaglio della trama.

27 maggio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE GIANNI CAVINA

Cornetti alla crema, il film in onda su Iris oggi, domenica 27 maggio 2018 alle ore 21,00. Una pellicola di genere commedia Cornetti alla crema che è stata realizzata in Italia nel 1981 per la regia di Sergio Martino con il soggetto che è stato scritto e sviluppato da Romolo Guerrieri e Franco Verucci i quali assieme allo stesso regista si sono occupati della stesura delle sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Eugenio Alabiso, le musiche della colonna sonora sono state composte da Detto Mariano, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Giancarlo Ferrando e la scenografia porta la firma di Adriana Bellone. Nel cast tanti artisti italiani e stranieri piuttosto amati dal nostro pubblico come Lino Banfi, Edwige Fenech, Gianni Cavina, Milena Vukotic, Marisa Merlini e Armando Brancia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

CORNETTI ALLA CREMA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Domenico Petruzelli è un imprenditore nel settore della sartoria che disegna e confeziona degli abiti per preti e più in generale esponenti del clero. La sua è una vita abbastanza piatta che si divide tra mille impegni di lavoro ed una famiglia che non gli permette alcuna soddisfazione costituita dalla moglie Elena e da un figlio di nome Aristide in forte sovrappeso ormai diventato vittima preferita di compagni di scuola ed amici che gli portano via ad esempio il pallone e tanto altro ancora. Domenico vive in un bellissimo appartamento a Roma che si affaccia su Piazza San Pietro ed ha come unico vero amico Gabriele, uno playboy che si getta continuamente in nuove avventure amorose e del quale ha molto invidia per la vita molto movimentata. Un giorno Domenico deve partire alla volta di Rovigo per alcuni impegni di lavoro e per puro caso fa la conoscenza di Marianna, una bellissima ed ingenua donna che fa la cantante e che ha in essere una relazione molto complessa con un fidanzato di nome Ulrico a dir poco possessivo e manesco. Domenico nasconde Marianna dalle ire di Ulrico e questo colpisce molto la donna che vorrebbe passare maggior tempo con lui anche perché Domenico le racconta di chiamarsi Gabriele, di essere scapolo e di essere continuamente in viaggio per motivi di lavoro. Ritornato a Roma, il buon Domenico si ritrova a far i conti con una situazione che non aveva messo in preventivo ed ossia l’arrivo presso la capitale della stessa Marianna per un provino. La donna lo telefona palesando la voglia di passare una notte con lui. Domenico a questo punto racconta tutto a Gabriele facendosi prestare l’appartamento e raccontando alla moglie di dover ripartire per Rovigo. Per lui ci saranno tante situazioni al limite che lo vedranno non solo prenderle di santa ragione da Ulrico ma anche veder consumare il tradimento della moglie Elena con lo stesso Gabriele.

