Canale 5, problemi tecnici/ Maria De Filippi: Amici 2018 a rischio interruzione

Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?

27 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Canale 5, problemi tecnici

"Ora dovremo essere in onda, ma non è detto che tutto andrà bene fino alla fine. Se si dovesse interrompere il collegamento andremo tutti a casa prima". Problema tecnico clamoroso che la stessa Maria De Filippi ha ravvisato appena dopo la pubblicità, sottolineando che "per la gioia di Publitalia sono andati in onda più spot e potrebbe saltare il collegamento di nuovo". Torna in studio con lo schermo diviso a metà e poi parte una nuova sfida, ma la conduttrice del programma di Canale 5 ha voluto sottolineare che la puntata è stata messa a duro rischio durante la pubblicità. Riusciremo a seguire la puntata di Amici di Maria De Filippi fino alla fine o sarà davvero interrotta all'improvviso?

PROMO IN LOOP

Tutti si saranno accorti che durante l'ultima pubblicità di Amici di Maria De Filippi su Canale 5 c'è stato qualcosa che è andato per il verso sbagliato. Trenta secondi di schermo nero e i promo dei film delle prossime settimane che sono andati in maniera un po' particolare e molto rapidamente. Un problemino tecnico che ha creato delle difficoltà, una situazione un po' particolare che è nata da qualche complicazione difficile da capire. Staremo a vedere cosa accadrà e quando tornerà in onda Amici di Maria De Filippi che ha regalato fino a questo momento delle grandi emozioni con personaggi famosi sul palcoscenico come Laura Chiatti e Martin Castrogiovanni.

© Riproduzione Riservata.