Carlo Ponti, marito di Sofia Loren / Chi è? Il ricordo dell'attrice ad Amici 17: "L'ho amato tantissimo!"

Carlo Ponti è il marito di Sofia Loren, La nota attrice lo ricorda in diretta nella semifinale di Amici 17. Intervistata da Maria De Filippi ammette: "L'ho amato tantissimo!"

27 maggio 2018 Anna Montesano

Sofia Loren

La nuova puntata di Amici 2018 vede in studio un ospite d'eccezione: la grande attrice italiana e premio Oscar Sofia Loren. Nel corso di una breve intervista di Maria De Filippi, la Loren ricorda anche suo marito Carlo Ponti (deceduto nel 2007) e il grande amore che li ha legati. Si parla di amore e di matrimonio con Sofia Loren in studio che ricorda suo marito che "Ho amato tantissimo". Carlo Ponti ha sposato Sofia Loren nel 1966 e questo dopo che nel 1962 venne annullato il suo primo matrimonio, evitando così alla nuova coppia l'accusa di bigamia. Nel 1946 infatti Carlo Ponti aveva sposato Giuliana Fiastri, dalla quale ebbe due figli: Guendalina (1951) e Alexandre (1953).

LE NOZZE TRA CARLO PONTI E SOFIA LOREN

Nel 1956 Ponti si recò poi in Messico, ed è qui che ha ottenuto il divorzio da Giuliana. Il 17 settembre 1957 sposò Sophia Loren per procura. Ponti però non rientrò in Italia, per evitare l'accusa di bigamia (allora in Italia il divorzio non era consentito), lavorando ad Hollywood. Nel 1960 lui e Sophia Loren tornarono allora in Italia ed ecco che furono accusati di bigamia, ma negarono di essere uniti in matrimonio. Da qui poi l'annullamento del matrimonio cin l'ex moglie e l'accettazione della loro relazione.

© Riproduzione Riservata.