Carmen Ferreri/ Duetto con Gigi D'Alessio per andare in finale del serale di Amici 2018?

Carmen Ferreri è una delle semifinaliste di Amici 2018 e questa sera avrà modo di dare il meglio di sé con il duetto con Gigi D'Alessio: sarà lei l'eliminata ad un passo del gran finale?

27 maggio 2018 Hedda Hopper

Carmen Ferreri, Amici 2018

Carmen Ferreri è sicuramente una delle ragazze di Amici 2018 che più difficoltà ha dovuto superare prima di arrivare al serale. La sua giovane età, la timidezza e la "troppa" educazione l'hanno messa alla prova per via dei professori che continuavano a chiederle di cambiare. Carlo di Francesco e Rudy Zerbi non hanno notato subito la sua vera indole (anche se in realtà sembrava un modo di spronarla) mentre Paola Turci la trovava troppo perbenista, quasi costruita per via delle sue scuse continue, i suoi ringraziamenti e la sua educazione. Carmen ha davvero sofferto per la situazione almeno prima di arrivare al serale e ottenere quella sudatissima maglia verde che ha aperto le porte verso la fase più importante, quella in cui i sogni si realizzano, le case discografiche ti notano e tu hai una vera e propria chance di andare avanti ed essere qualcuno vivendo di sola musica. Carmen è riuscita a farlo e adesso sogna la finale, ma ci riuscirà davvero a non essere l'eliminato di oggi?

CARMEN FERRERI IL DUETTO CON GIGI D'ALESSIO

Sembra proprio che Carmen Ferreri si sia data al napoletano. Lei stessa lo ha notato alla luce delle ultime assegnazioni e anche questa sera non solo la sentiremo in un nuovo brano ma la vedremo duettare con Gigi D'Alessio. L'annuncio dei duetti è arrivato giovedì pomeriggio, durante il daytime di Amici 2018 su Real Time, ed è stato in quel momento che è arrivato in casa il video che le ha mostrato che duetterà proprio con l'ex di Anna Tatangelo. Carmen non sembrava contenta fino in fondo della sua assegnazioni soprattutto perché non capisce bene quale possa essere il brano che canterà questa sera. In un primo momento è rimasta un po' sconvolta ma poi ha pensato che potesse essere uno dei brani che D'Alessio ha cantanto proprio con Anna Tatangelo (che al momento non risulta tra gli ospiti di questa semifinale). Sarà davvero così che andrà a finire per lei?

LE ASSEGNAZIONI E I TWEET

In settimana Carmen ha avuto modo di leggere alcuni tweet del pubblico social e così tra chi la trova ancora immatura e chi la vuole come vincitrice di questa edizione di Amici, Carmen ha ritrovato il sorriso e la carica. In questa settimana si è fatto ancora più profondo il suo legame con Lauren e lo stesso Einar, suo compagno di casetta, ma sicuramente per lei arriverà il momento di salire sul palco e puntare dritta alla finalissima della prossima settimana. Tra i bambini che deve preparare c'è Volare di Modugno ma sicuramente non mancheranno anche gli altri pezzi che aveva già preparato nei giorni scorsi e che non ha ancora portato sul palco. Anche per lei presto dovrebbe arrivare il primo album che, se seguirà quello dei colleghi, potrebbe uscire l'1 giugno in vista della finalissima del 2 giugno.

