Danilo e Filippo a luci rosse/ Grande Fratello 2018, Aquino: “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!”

Danilo e Filippo Contri a luci rosse, Grande Fratello 2018, Aquino fa una confessione shock convinto di non essere ripreso: “Sono stato a letto con l’amica di mia madre!”.

27 maggio 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello, i racconti a luci rosse di Danilo e Filippo

Ieri sera la temperatura della Casa del Grande Fratello 2018 si è visibilmente alzata. Complice i racconti a luci rosse dei ragazzi, si è dato vita ad una serie di confessioni abbastanza piccanti che hanno generato il panico. Dopo Filippo Contri ci ha pensato Danilo Aquino a rincarare la dose, convinto che la diretta fosse stata interrotta dopo aver visto le telecamere spente. Il romano ha confessato al resto degli inquilini: “Ragazzi questa cosa resta tra noi vero, non è che ci riprendono? No, hanno spento le luci nelle camere, quindi è staccato. Mica registreranno questa cosa per mandarla in onda martedì? Altrimenti ci avrebbero richiamato.. Va be questa cosa non la sa nessuno, se la sa mio padre mi ammazza: ho fatto s**o con un’amica di mia mamma, aveva la sua età e lei ci ha sgamato”. Successivamente il concorrente ha anche affermato che una volta fuori dalla residenza più spiata di Cinecittà, racconterà agli amici altre confidenze, ma lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Grande Fratello, i racconti a luci rosse di Danilo e Filippo

Il piccante racconto di Danilo Aquino è stato inconsapevolmente affidato alle telecamere del Grande Fratello 2018. Cosa accadrà adesso? Lo stesso inquilino ha rivelato che il padre potrebbe arrabbiarsi moltissimo se venisse a sapere questa cosa. Ad aprire le danze ci aveva pensato Filippo Contri che ha parlato dell’autoerotismo in maniera esplicita. Il romano ha affermato di avere conosciuto il suo corpo insieme al cugino, creando delle capanne di cuscini per guardare i programmi per un pubblico adulto. “I maschi se li fanno anche a vicenda non ci sono problemi. Io me le facevo su Milly d’abbraccio”, spiega ancora il ragazzo parlando con Danilo e in presenza di Lucia. “Io non mi toccavo sulle donne perfette americane, ma sulle italiane, anche le mostre, mi bastava fossero italiane. Non mi frega del fisico, mi bastava sentir parlare la mia lingua”, ha precisato ancora il concorrente del GF15. Poi ha svelato di essere stato anche beccato da una domestica: “io ero in salone e mi ero messo con il tv a vedere quei canali e lei mi ha visto e si è messa a ridere”. E sulla prima volta: “c’era il fratello di un ragazzetto di mia sorella, lui era un anno più grande di me, mi aggiunse i canali erotici preferiti su Sky e io gli chiesi come si faceva a farsele e lui mi insegnò”.

© Riproduzione Riservata.