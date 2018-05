DOMENICA LIVE/ Pilar Martinez, la presunta figlia di Dalì smentisce Amanda Lear: "Voglio rispetto" (27 maggio)

Domenica Live, anticipazioni e ospiti dell'ultima puntata con Barbara d'Urso: Lucia Bramieri e Angelo Sanzio in onda e tutti gli eliminati dal Grande Fratello 2018.

27 maggio 2018 - agg. 27 maggio 2018, 14.42 Valentina Gambino

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Nella puntata di oggi di Domenica Live torna d’attualità la vicenda di Pilar Martinez, la donna che si professa figlia di Salvador Dalì e che ha fatto riesumare il corpo dell’artista per mostrare che era sua figlia. Tuttavia, la Martinez, che poco fa ha perso la madre, è stata attaccata da Amanda Lear che ha avuto una relazione con Dalì e smentisce categoricamente che lei è una delle figlie. “Rispetto le parole di Amanda Lear” ha detto alla D’Urso la donna, ribadendo che è stata proprio sua madre a rivelarle chi fosse stato il suo illustre padre. Dopo aver sentito in studio le parole registrate della Lear che ha affermato che l’artista era anche impotente, tuttavia la presunta figlia di Dalì ha ammesso di rispettarla ma di non voler replicare, lasciando intendere che la sua opinione non è dirimente per la faccenda e che conta molto di più la sua parola, ovvero che è davvero la figlia segreta, e gli esami fatti sulla salma del presunto padre, di cui è stata chiesta una seconda riesumazione. (agg. di R. G. Flore)

Ultima puntata con Nina Moric e Gina Lollobrigida

Cosa succederà nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live? Barbara d’Urso torna puntuale a partire dalle 13.55 e ci offrirà un appuntamento conclusivo davvero degno di nota. Andiamo a scoprire gli ospiti e le anticipazioni del programma del dì di festa che ogni settimana (o quasi), ha vinto la gara degli ascolti in sfida contro Cristina Parodi e la sua Domenica in trasmessa su Rai1. Anche per la sua “rivale” questa sarà l’ultima puntata prima delle meritate ferie estive. In studio con la ruspante conduttrice napoletana, ci sarà ancora una volta la lunga parentesi dedicata alla dinamiche del Grande Fratello 2018. Presenti in prima fila quindi, Lucia Bramieri e Angelo Sanzio, ultimi eliminati durante la scorsa puntata in attesa della semifinale. La nuora di Gino Bramieri è stata al centro di una lunghissima battaglia legale contro Angela Baldassini, compagna del noto attore. Da anni infatti, custodisce il famoso Telegatto che ha voluto portare perfino dentro la residenza più spiata di Cinecittà.

Probabilmente con Barbara d’Urso durante l’ultimo appuntamento di Domenica Live, si parlerà ancora del Telegatto di Lucia Bramieri ma anche di Simone Coccia che in passato, le avrebbe mandato degli sms spinti. Proprio il finalista del Grande Fratello, potrebbe essere argomento di discussione anche per Angelo Sanzio, dopo le ultimissime esternazioni una volta fuori dalla Casa. Il Ken Italiano inoltre, avrà modo di parlare del fortissimo rapporto che lo lega a Filippo Contri e dell’ipotetica “scappatella” nel bagno del Lido Carmelita con Baye Dame: c’è veramente stato del “tenero” tra di loro a telecamere spente? Forse lo scopriremo questo pomeriggio. L’attenzione del pubblico che ha seguito le dinamiche del GF15 inoltre, si è concentrata anche sui capelli del Ken Umano. Sebbene lui non abbia mai nascosto di aver effettuato due trapianti, ha usato durante le dirette la polvere di keratina in attesa degli esisti positivi di tale operazione. Tra gli altri ospiti molto forti della conduttrice, anche Nina Moric, Gina Lollobrigida e Amaurys Perez insieme alla sua famiglia. Tutti pronti per l'apoteosi del trash?

