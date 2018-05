Duetto Annalisa Scarrone e Emma Muscat, Amici 2018/ "Vorrei collaborare con Tiziano Ferro, ma..."

Annalisa Scarrone torna nel serale del talent che l'ha lanciata nel 2011 per esibirsi in duetto con Emma Muscat, cantante della squadra bianca. Come se la caverà? (Amici 2018)

Nuove sfide e nuovi ospiti per l'ottava puntata del serale di Amici 2018, che per la squadra bianca, attualmente composta dai cantanti Emma e Irama, vedrà scendere in campo Annalisa Scarrone. Reduce dal successo sul palco del Festival di Sanremo 2018, dove ha conquistato il terzo posto con il brano "Il mondo prima di te", l'ex allieva raggiungerà il parterre del dello show di Canale 5 e si esibirà, in particolare, in un duetto con Emma Muscat. Raggiunta dall'annuncio della presenza di Annalisa, la cantante dei bianchi ha reagito con grande entusiasmo, certa che il contribuito dell'ex allieva potrebbe garantirle un ottimo risultato a un passo dall'ormai imminente finale. In vista del suo ritorno nel talent di Maria De Filippi, Annalisa ha condiviso sui social un breve post, annunciando ai suoi fan la sua presenza nella puntata di questa sera. "Notizie bellissime!!! - si legge su Instagram - Domenica sera ci si vede ad Amici". Se volete visualizzare il suo post condiviso sul web potete cliccare qui.

"VORREI COLLABORARE CON TIZIANO FERRO, MA..."

Fra poche ore sul palco del serale di Amici 2018, dove duetterà assieme a Emma Muscat, Annalisa Scarrone è attualmente impegnata con le numerose tappe del suo tour, nato sulla scia del successo sanremese per presentare il suo ultimo album dal titolo "Bye Bye". "È il disco in cui è più presente il modo di scrivere e di vivere la musica che avevo in quegli anni là - ha rivelato la cantante a Il Giorno - E parlo di naturalezza, spontaneità e anche un pochino d’incoscienza". In seguito allo straordinario successo, Annalisa non nasconde di voler collaborare con altri grandi protagonisti della musica italiana, tra i quali spicca il nome di uno dei più amati: "Di artisti del cuore ne ho tantissimi. A cominciare da Tiziano Ferro, che però non ha certo bisogno delle mie canzoni. Sono aperta a qualsiasi collaborazione a cui possa apportare qualcosa di positivo". Tuttavia, oggi Annalisa continua a collaborare con altri grandi nomi della musica, fra i quali Benji&Fede, Gianna Nannini e Tony Hardley: "Sono state delle sorprese pazzesche. Quando mi hanno detto che forse la Nannini avrebbe inciso un mio pezzo, l’ho nascosto ai miei genitori fino al sì definitivo per evitare che si sentissero male".

