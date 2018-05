ELISA TOFFOLI / Protagonista del serale con l'esibizione di Lauren Celentano (Amici 2018)

Sarà proprio Elisa Toffoli ad accompagnare la performance di Lauren Celentano, l'ultima ballerina ancora in gara nel serale di Amici 2018. Info, news e anticipazioni sull'ottava puntata.

27 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Elisa Toffoli ad Amici

Fra poche ore prenderà il via una nuova e scoppiettante puntata del serale di Amici 2018 e le prime anticipazioni rivelano che anche questa sera Elisa avrà un ruolo di primo piano. Un breve filmato trasmesso nella casetta dei blu nell'ultima settimana annuncia infatti che questa sera la nota cantante si esibirà con uno dei suoi brani più celebri, ma la sua performance accompagnerà una delle ultime protagoniste ancora in gara nella squadra blu: la ballerina Lauren Celentano. Non mancheranno giochi, sfide e momenti di grande divertimento, che arrivano però a pochi giorni da un anniversario molto triste, una data che Elisa Toffoli ha voluto ricordare sui social. Qualche giorno fa, infatti, la cantante ha condiviso un breve post su Instagram per ricordare il compleanno della sua amata nonna, scomparsa nel 2014 lasciando nel suo cuore un vuoto incolmabile: "Sei volata in cielo da quattro anni e io ti voglio bene sempre e per sempre. Sei nata oggi, il 22 maggio del 1921", si legge sul suo profilo ufficiale. Ad accompagnare il messaggio, una tenera foto, che la ritrae la cantante insieme a sua nonna, nel 2009, sul lungomare di Barcola a Trieste. Se volete visualizzare il dolce messaggio che Elisa ha pubblicato in ricordo di sua nonna, potete cliccare a questo link.

PROTAGONISTA NELLA SERATA DEDICATA A PINO DANIELE

Canzoni, sfide ed esibizioni per l'ottava puntata serale di Amici 2018, un'edizione vicina alla sua conclusione e che molto presto decreterà il nome del vincitore; ma in vista della fine dell'avventura nel serale di Maria De Filippi, quali saranno i progetti di Elisa Toffoli? Fra i tanti appuntamenti che nei prossimi mesi vedranno la cantante protagonista segnaliamo quello di giugno in occasione delle due serate che la Rai dedicherà al ricordo di Pino Daniele, un concerto dal titolo "Pino è" che, oltre all'ex coach di Amici, raggrupperà i principali protagonisti della musica italiana. Forse in vista della sua nuova avventura, nelle ultime ore Elisa Toffoli ha condiviso un'immagine molto eloquente, che la ritrae nel bel mezzo del suo salotto, intenta a dare una spolveratina al suo pianoforte: "Faccio il bagnetto al mio Re", commenta la cantante nella didascalia, mentre lo scatto restituisce un'immagine di lei piuttosto insolita. Se non volete perdervi la foto postata sul suo profilo, potete cliccare qui.

