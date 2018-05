Einar, eliminato ad Amici 2018?/ Seminale, il duetto con Gino Paoli per il riscatto

Einar finalista o sarà eliminato da Amici 2018? In questa settimana ha studiato tanto ma ha anche ricevuto la telefonata della zia e la notizia che stasera duetterà con Gino Paoli

27 maggio 2018 Hedda Hopper

Einar, Amici 17

Non c'è dubbio: Einar è uno dei possibili finalisti (e vincitori) di questo Amici 2018. Lo sapevamo sin dall'inizio, sin da quando, abbronzato e ancora un po' bambino, è salito sul palco dei casting a Real Time pronto ad esibirsi e raccontare un po' di sè. In realtà il pubblico più attento lo ha riconosciuto subito era uno dei preferiti di Fedez ad X Factor e si è discusso molto sui social quando il rapper decise di mandarlo via scegliendo un altro al suo posto e tienendolo immaturo. Forse questo era scritto nel destino del giovane Einar che arrivava da lontano, da Cuba, e sognava di fare delle sue emozioni una dolce musica. Ad Amici 17 è cresciuto tanto, ha studiato ed è maturato seguendo un percorso che non è possibile nel talent show di Sky Uno ma ad Amici sì e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Einar con la sua sensibilità ha conquistato la commissione interna che l'ha voluto al serale, quella esterna che lo ritiene profondo ed emozionante e anche il pubblico a casa che lo ha messo sempre in cima alla classifica di gradimento.

EINAR: LA TELEFONATA DELLA ZIA E LE LACRIME

Chi conosce Einar sa bene che la sua situazione personale e familiare è sicuramente complicata e difficile. Il giovane cantante ha pianto tanti in questi giorni per via di suo padre e ha spesso pensato a quanto sarebbe stato bello averlo accanto in questo momento così felice e di grandi soddisfazioni. Per fortuna dalla sua parte c'è ancora il resto della sua famiglia e, in particolare, la fidanzata (che abbiamo avuto modo di conoscere in diretta e poi anche in casettaper una visita) ma anche l'amato nonno e la zia, di stanza a Cuba. Proprio da oltreoceano è arrivata la telefonata che ha fatto nuovamente commuovere Einar. Al telefono, da Cuba, c'era proprio l'amata zia che lo ha spronato ad andare avanti ricordandogli che suo nonno lo guarda sempre e che è fiero di lui. Einar sicuramente è felice della vicinanza della sua famiglia ma ha promesso che presto partirà per Cuba proprio insieme alla sua fidanzata per andare a fare visita ai suoi parenti. Ci saranno altre sorprese per lui questa sera, in occasione della semifinale, oppure no?

IL DUETTO CON GINO PAOLI

Einar è tra i semifinalisti di questa edizione di Amici 17. Il cantante è alle prese con i suoi pezzi, i suoi inediti ma anche un duetto importante. Proprio nel pomeridiano di giovedì pomeriggio, Einar ha scoperto che dovrà duettare con Gino Paoli. Il cantante sarà uno dei tanti ospiti della semifinale in onda alla domenica sera e sicuramente Einar soffre un po' di questa possibile comparazione ma quello che è certo è che i sentimenti e la delicatezza dei due si fonderà insieme facendo riscuotere ad Einar un importante successo. Nella stessa puntata ci sarà come ospite Ornella Vanoni ma lei è chiamata a duettare con Irama. Sicuramente i due amici e i due storici artisti potrebbero essere chiamati ad una sfida, un doppio duetto con ospiti che pottrebbe poi lasciare i due artisti sul palco e i ragazzi di Amici assistere alla loro performance.

© Riproduzione Riservata.