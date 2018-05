Emma Muscat/ Amici 2018, dal duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo, arriverà in finale?

Il destino di Emma Muscat è appeso ad un filo perché ad un passo dal gran finale potrebbe tornare a casa: sarà lei l'eliminata della serata o sarà una finalista di questa edizione?

27 maggio 2018 Hedda Hopper

Emma Muscat

E' stata una settimana difficile questa per Emma Muscat. La bella cantante di Malta continua a mietere successi presso il pubblico e a conquistare tutti con la sua voce angelica e la sua dolcezza ma sono in molti a pensare che non sia uno dei finalisti di questo Amici 2018. Il programma torna in onda questa sera, alla domenica, lasciando il suo posto al sabato sera, e con una rivelazione importante: i nomi dei 4 finalisti di questa edizione. Ci sarà davvero Emma Muscat tra di loro? La stessa cantante questa settimana ha avuto molto tempo per riflettere visto che, rimasta da sola con Irama in casa, e senza Biondo, il suo tempo libero è aumentato. Tra una prova e l'altra, Emma si è mostrata fragile e in crisi forse proprio per via dell'avvicinarsi della semifinale e dell'assenza di Biondo. Proprio a questo ha cercato di ovviare la redazione, come? Organizzando una bella sorpresa per lei.

EMMA: LA SORPRESA DI BIONDO

Dopo l'ennesima giornata passata in lacrime, la giovane è tornata dalle prove e ha trovato una serie di biglietti, una sorta di caccia al tesoro che l'ha portata dritta dritta tra le braccia di Biondo. Il rapper l'ha consolata e l'ha spinta a pensare che mancano ormai pochi giorni alla fine e questo significa che si troverà faccia a faccia con il mondo e con il successo che Amici 2018 ha regalato loro. La ragazza sorride tenera, come una bambina, si lascia consolare e poi insieme fanno anche un bel tiramisù. Adesso Emma è pronta per la semifinale che andrà in onda oggi e che vedrà i ragazzi sfidarsi in una nuova doppia sfida in cui uno di loro è destinato ad uscire. Biondo ha promesso "un mondo fuori" alla sua Emma, la Muscat troverà la voglia e la forza di andare avanti o dovrà arrendersi ad un passo dal gran finale di giugno? Biondo le ha ricordato che rappresenta una Nazione e per questo dovrà combattere orgogliosa, ci riuscirà?

IL DUETTO CON ANNALISA PER RISOLLEVARE LE SORTI AD AMICI 2018

Proprio nel pomeridiano di giovedì pomeriggio, la produzione ha annunciato ai ragazzi quali saranno i duetti della semifinale di Amici 2018. Così come gli altri, anche Emma Muscat ha scoperto che, insieme ai pezzi che le hanno già assegnato, dovrà preparare anche un duetto con Annalisa. La cantante in questa edizione è stata coach dei ragazzi e conosce già molto bene Emma, adesso tornerà sul palco del serale per cantare con lei il suo ultimo successo. La notizia è stata accolta con favore da Emma che ha sorriso contenta e ha già intonato le prime note della canzone che, molto probabilmente, dovrà cantare domenica sera. Questo significa che tutti i duetti con ospiti andranno in scena nella prima parte della sfida? Emma sorridente è pronta ad affrontare quella che potrebbe essere la sua ultima serata visto che, in effetti, in confronto ad Einar e Irama potrebbe essere più debole al televoto, proprio come la sua "rivale" Carmen. La sua storia è ancora tutta da scrivere?

