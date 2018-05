FINALISTI AMICI 2018/ Ed. 17: Chi sono? Irama, Emma ed Einar i favoriti per la vittoria finale

Finalisti Amici 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat ed Einar Ortiz sono i favoriti per giocarsi la vittoria finale. Più lontane, invece, sono Carmen Ferreri e Lauren Celentano.

27 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

L’eliminazione a sorpresa di Biondo nel corso della scorsa puntata del serale di Amici 17 ha cambiato tutto in vista della finalissima. L’ex cantante della squadra bianca era considerato un probabile vincitore. Con la sua uscita, cambiano i pronostici non solo per la vittoria, ma anche per la finale. Ad oggi, i concorrenti ancora in gara sono Irama ed Emma Muscat, cantanti della squadra bianca, Carmen Ferreri, Einar Ortiz e Lauren Celentano, allievi della squadra blu. Domenica 27 maggio, in prima serata su canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici 2018 con gli allievi che, attraverso prove molto ardue, cercheranno di conquistare un posto in finale. Le quotazioni di Carmen sono salite mentre il favorito resta Irama che è molto apprezzato dai professori e dalla commissione esterna, ma anche dal pubblico che l’ha apprezzato sin dal primo giorno in cui è entrato nella scuola. Anche Emma ed Einar, tuttavia, sono considerati tra i probabili finalisti. Resterebbe fuori, invece, Lauren, ma andiamo a vedere nel dettaglio le quote per la finale.

FINALISTI AMICI 2018: LE QUOTE DEI CONCORRENTI

Quali allievi conquisteranno un posto nella finale di Amici 17? Per i bookmaker, Irama sarà sicuramente un finalista: Snai, infatti, lo quota a 2,00 mentre Eurobet a 1,90. Alle sue spalle c’è, invece, Emma il cui accesso alla finale è quotato da Snai a 2,50 mentre Eurobet è quotato a 2,65. Sul terzo gradino del podio dei possibili finalisti, invece, c’à Einar Ortiz: Snai quota il suo accesso alla finale a 5,00 mentre Eurobet a 5.50. Fuori dal podio dei finalisti ci sono Carmen Ferreri e Lauren Celentano. Tra i cinque allievi, secondo i bookmakers, non dovrebbe arrivare in finale Lauren che dovrebbe così accontentarsi della vittoria del circuito danza. La finale di Amici 2018, dunque, sarà una sfida tra cantanti? Dopo la vittoria di Andreas Muller nella scorsa edizione, sono alte le probabilità che a contendersi la vittoria saranno solo cantanti.

